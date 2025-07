El documental de Litto Nebbia en Contraviento

“Estuvimos un par de días por Rosario, filmando lugares que son afines a mi historia allí. Por ejemplo en Contraviento, gentilmente cedido por nuestro amigo Marcelo Gastaldi. Me sorprendió ver en sus paredes la muestra de Daniel Santoro, dedicada íntegramente a Rosario. Aparezco allí en uno de los tramos. Después de haberla recorrido puedo decir que estoy muy agradecido”.

Nebbia estuvo al tanto desde el inicio del proyecto del espacio cultural. De hecho, grabó una canción al respecto y la sumó a su álbum La suite rosarina que homenajea a lugares y personajes típicos de la ciudad.

contraviento Contraviento fue sede del documental sobre Litto Nebbia

“Cuando se les ocurrió ponerle de nombre "Contraviento", me preguntaron qué se me ocurría y se me ocurrió escribir esta canción, que describe la marcha de andar a contraviento. Algunos interpretan el término como una acción de estar en contra de algo. No lo veo así, para mí es sencillamente tener una idea distinta y expresarla libremente”, contó.

Dirigida por Marcelo Schapces y Miranda Nebbia, y con la producción de Unicanal, plataforma de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) "Litto Nebbia, una vida musical" ya está en marcha.

La serie de ocho capítulos, propone un recorrido no solo por su obra, sino también por las historias, anécdotas y contextos que atravesaron su vida.

Cuarteto Aureus: Beatles entre cuerdas

Por otra parte, el Centro Cultural Contraviento presenta al cuarteto de cuerdas Aureus que interpretará “Beatles entre cuerdas”, un espectáculo sonoro único sobre la gran banda británica.

Después de agotar la primera función, Contraviento invita a una segunda también este sábado 2 de agosto a las 22 en el auditorio principal del espacio cultural de Rodríguez 721. Entradas limitadas disponibles en: entradasccc.com.ar

Cuarteto Aureus está compuesto por Mariana Alarcón y Albertina Conde en violines, Martín Blandó en viola y Paolo Ferrara en cello, arreglos y dirección musical. Los acompañará Juanjo Caporali en voz y Emiliano Silvetti en piano como músicos invitados.

El Cuarteto Aureus nació hace más de 8 años entre un grupo de amigos de la Facultad de Música, con la idea de hacer vibrar las notas escritas en el pentagrama que estudiaban.

Su repertorio abarca desde música clásica, pop, rock, jazz, tango y bandas sonoras, con arreglos originales que dan nueva vida a cada melodía. Traen a Contraviento “Beatles entre cuerdas”, un espectáculo sonoro singular que interpreta clásicos de la banda número uno de la historia.