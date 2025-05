El pase del siglo: ¿Susana Giménez deja Telefe y se va a otro canal?

Pero, desde ese programa de final de temporada, no se la vio más en televisión. En este hiato, se comenzó a rumorear que la diva podría aceptar un pase ni más ni menos que a El Trece, la competencia.

¿Podría la diva de los teléfonos alejarse de Telefe? ¿Dónde continuará su carrera televisiva?

¿Susana Giménez se va de Telefe?

El rumor comenzó a circular en "Infama", ciclo de América TV. “Me hablan del pase del año en la televisión argentina”, comenzó Marcela Tauro, intrigante. A pedido de sus compañeros, especificó: "Estoy hablando de Susana (Giménez). Mirtha (Legrand) habría oficiado de mediadora porque dicen que Susana no estaría contenta con Telefe. Gran Hermano es un éxito y es más barato que el programa de ella".

"Me cuentan que ayer salieron a comer directivos de El Trece (Codevilla, Francella y Suar). No firmó todavía, pero la están buscando para que pase. Me parece rarísimo porque Susana es de Telefe", continuó Marcela Tauro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1921679575450292597?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1921679575450292597%7Ctwgr%5E06584ec99ebee555c588e416be2933e5fdd4cb7e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Fpase-bomba-susana-gimenez-el-trece-que-hay-cierto-detras-las-ultimas-versiones-n6143987&partner=&hide_thread=false EL PASE DE LA DÉCADA: SUSANA GIMÉNEZ SE IRÍA A EL TRECE@infama @jotaxtv pic.twitter.com/Kk89ENNLmB — América TV (@AmericaTV) May 11, 2025

"No es el pase del año, es el pase del siglo", exclamó Pepe Ochoa, y luego explicitó uno de los motivos que podrían haber llevado a Giménez a tomar esta decisión: "No estaba contenta con el desarrollo respecto a cómo enfocaban los invitados, si bien era superestrellas, sentía que la exponían todo el tiempo. Pasó con Pampita".

>>Leer más: Wanda Nara habló con Susana sobre La China Suárez, Mauro Icardi, L-Gante y los escándalos

Sin embargo, todavía no hubo ningún comunicado oficial, ni de Giménez ni de ninguna de las dos cadenas televisivas en cuestión.

El último programa de Susana Giménez en Telefe y su "autoentrevista"

El último programa de Susana Giménez en Telefe dejó a los televidentes sorprendidos con un momento histórico e inédito. Después de la visita de Tini Stoessel, la diva más famosa de la televisión argentina vivió una experiencia única: se entrevistó a sí misma, pero no de cualquier manera. Lo hizo a través de un personaje creado por inteligencia artificial: La Mary, el personaje que interpreto Susana años atrás, formó parte del programa. Con el uso de IA replicaron su rostro y gestos con tal precisión que lograron una conversación en vivo con la conductora.

El personaje ficticio le preguntó a Susana todo sobre su vida amorosa y personal. "¿Quién fue el gran amor de nuestra vida?", fue una de las preguntas, a lo que Susana respondió: “Sabía que me lo ibas a preguntar, pero nunca contesto esto. Porque la verdad que menos uno o dos, no existen más. Murieron muchos, otros viven. Por eso no quiero hablar. Es feo. Pero no me gusta, lo vas a sentir vas a ver”.

Embed

La Mary continuó indagando en la vida sentimental de Susana, esta vez preguntando acerca de su relación con el boxeador Carlos Monzón. “¿Cuánto duraron?”, le consultó. "Cuatro años muy buenos", respondió la diva. Luego, La Mary le preguntó: “¿Y él está separado?”. A lo que Susana, con su toque de humor, contestó: “A mí me dijo que estaba separado. Siempre dicen lo mismo. "No la toco desde hace dos años". Mentira”.

También hubo espacio para humor y sinceridad cuando La Mary preguntó: "¿Voy a dejar el cigarrillo?" y Susana respondió con ironía: “Si, cuando llegues a los 33 años”.

Además la conductora del programa hizo un repaso de su infancia y habló sobre su relación con su mamá, “Cuando yo era un poco más chica que yo nos peleábamos mucho. Hasta que yo crecí y me fui a vivir sola. Pero no la valoré tanto en mi niñez como después cuando vi su vida y todo lo que habría sufrido”, comentó la diva de la televisión.