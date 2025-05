Ignacio Colombo: el héroe de Central Córdoba en la Copa Argentina que no pudo firmar contrato en Newell's

Leer más: Daniel Teglia y Diego Acoglanis, los padres de la criatura de este sensacional equipo de Central Córdoba

La trayectoria de Ignacio Colombo

Luego de quedar libre en Newell’s donde no pudo firmar contrato pasó a Juventud Unida de Gualeguaychú donde fue el tercer arquero del equipo que jugó en la B Nacional en 2017. De allí pasé a PSM Fútbol (2018-20), Liniers (2021), Academia de Balompié Boliviano (2021), Federación de Los Quirquinchos (2022), Coronel Aguirre (2022), Unión de Totoras (2023) y Central Córdoba (2024).

El héroe charrúa manifestó: “En 2024, Maximiliano Bauza, el hijo del Patón, se comunicó conmigo para jugar en Central Córdoba y lo tomé con mucha responsabilidad. Era la oportunidad que estaba esperando. Hoy en día se están viendo los resultados y espero que mi carrera siga creciendo ya que estoy haciendo mucho esfuerzo”.

“Siempre fui arquero. Cuando era chico tenía una buena altura para ser arquero, defensor o delantero. Pero como no me gustaba cabecear así que me mandaron al arco. Por suerte me desenvolví bien y nunca más salí del arco. Aunque de pibe te agarraban los ataques de salir a jugar”, dijo Colombo.

Lo primero es la familia

Respecto a sus seres queridos comentó: “Somos una familia numerosa. Somos cinco hermanos de los cuales yo soy el mayor Hasta el año pasado vivíamos en Barrio Alvear, cerca de la zona de Francia y Boulevard Seguí. Ahora por suerte me pude alquilar un departamento cerca del Gabino Sosa donde me vine a vivir con mi novia. La familia siempre está y ellos me acompañan a todos lados. Sobre todo, mis hermanos y mi viejo que estuvieron en Caseros ante Sarmiento y también en San Nicolás. Estoy muy contento porque siempre me bancaron desde un principio”.

En cuanto a sus características como arquero dijo “que se siente muy fuerte bajo los tres palos y en los manos a manos. Siento que tengo un buen dominio en el área. Además, un buen juego con los pies ya sea para jugar en corto o en largo, ya que tengo que una buena pegada. Un aspecto para mejorar un poco es en la toma de decisiones a la hora de cortar los centros. Ya que me favorece la altura que tengo y hay que elegir los momentos donde te conviene salir o no”.

El momento de Central Córdoba

“Laburamos mucho y por suerte gracias a Dios y al plantel pasamos a la otra fase de la Copa Argentina. Nos propusimos pelear por todos desde el 2 de enero que arrancamos a entrenar. Tuvimos dos meses de pretemporada trabajando mucho. Por suerte se nos están dando las cosas y trataremos de seguir por este camino”.

En cuanto a la definición por penales comentó: “Entrenamos creo que tres días más o menos seguidos penales, ya que era algo que podía pasar. Estudiamos mucho también al rival en este aspecto ya que eso te lleva a decidir. Por suerte llegamos a esa instancia y pude atajar uno. Yo hubiera preferido ganar con el arco en cero, pero todo no se puede. Ahora vamos a descansar y el viernes vamos a Mercedes en busca de los tres puntos para asegurarnos el primer puesto del Apertura”, cerró el guardameta charrúa.