Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

"Un actor se prepara y se presenta, para poner en consideración sus pasos, su recorrido, su propia historia, en una trilogía familiar que arranca con el abuelo partiendo desde el Danubio para arribar a Rosario, su Hijo Ugo del que se sabrá muy poco, pero tal vez, lo que es justo saber y no callar, llegando a su nieto, "nacido en el 63" actor y narrador. Contando los primeros pasos que nos hicieron humanos y liberando las manos, que tejen lenguajes y vínculos reales. El tremendo caos que nos ahoga cada día no podrá impedir que Eros vuelva a nacer y se despliegue con todo su encanto, necesario y conmovedor"

Dirección general de Diego Ernesto Rodríguez, con supervisión general de Néstor Zapata, y música en vivo de Myriam Cubelos y Martín Elgoyhen.



- "Crepuscular". ÚNICA FUNCIÓN. 20.30hs. CEC (Paseo de las Artes y el Río)



"Crepuscular" es un viaje por distintos territorios existenciales que Rody Bertol escribió y dirigió porque es al mismo tiempo la celebración de su obra número 40. Cuenta pequeñas historias para hablar de grandes historias. Hay una trama inexorable que los une. Antes o después del momento más revelador. ¿El amanecer, no es acaso el instante más íntimo y profundo, un abismo, un crepúsculo?



El elenco lo componen Lorena Salvaggio, Estela Argüello, Diego Bollero, Laura Fuster, Florencia Echeverría, Ignacio “Niche” Almeyda y Pamela Di Lorenzo.

- “Dois”. 20.30hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148)

Cachorro y Tata son dos que se necesitan. Un teléfono suena, y Dios los atiende. Reflexionan y crecen en lo profundo. Siguen ahí, al costado de una ruta. Actúan Miguel Bosco y Mayra Sánchez, con dirección de Mati Federico, y dramaturgia de los tres anteriores.

Viernes 23 de mayo

- "Hamlet se va de gira". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo

En el marco del 60 aniversario del grupo Arteón llega el estreno nacional de una tragicomedia escrita y dirigida por Néstor Zapata. Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Sin embargo, las marionetas exigen salir a escena, de gira, volver a los escenarios. Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar?. Actúan: Matías Tamburri (Dante), Santiago Pereiro (Hamlet), Bárbara Zapata (Alma/Ofelia), Liliana Gioia (Reina Madre), Juan Biselli (Tío Rey) y Fernando Galassi (Bufón).

- "Remake". 21hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: sábado 24, viernes 30 y sábado 31 de mayo



Carlos, un hombre obsesionado con la televisión, secuestra a Marcelo, el presidente de un canal de televisión, para reclamarle que solucione aspectos que considera imperdonables sobre la programación. Y sobre algunas cosas más...



- "Paradero". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo y junio

Paradero es una obra que pone en escena diez años vividos por Carmen y Paloma, una pareja de mujeres de casi cuarenta años, que al separarse hacen carne y eco del mandato social de ser mujeres y ser madres. Diez años donde no dejarán de preguntarse ¿Qué mierda hizo la sociedad con el amor? ¿Por qué durar es mejor que arder? Actúan Agustina Guirado y Macu Mascía, con dramaturgia y dirección de Simonel Piancatelli, y asistencia de dirección de Sabrina Marinozzi.

- "Fe ciega". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo

La obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2024, seleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro 2025, vuelve a hacer temporada en Rosario. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan Juan Rodríguez, Juan Nemirovsky y Martín Fumiato, con dirección de Francisco Fissolo y dramaturgia de Juan Rodríguez.

- “Poesía desbocada”. 22hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Dos mujeres entre hilos, telas y agujas, un festejo repetido y la poesía que brota por los poros. ¿Qué puede salir mal? La obra surge de un libro de poesías escrito por la actriz Ayelén Peralta, titulado "El patio que no tengo". Estos poemas fueron el puntapié inicial para la construcción de una acción dramática que habita un mundo propio en el que una madre costurera y asfixiante intenta ser poeta a través de su hija. Actúan Ayelén Peralta y Juan Emilio Vidoletti, con dirección de Beatriz Mucci.

- "Polvo de ladrillo". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 174)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo

El fascinante mundo del tenis se apodera del imaginario de una mujer hasta que un hecho inesperado trastoca su existencia. Actúa: Silvina Santos Cotonat. Dirige: José Moset

- "Antes de entrar, dejen salir". 21.30hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)



Una comedia ácida con elementos del teatro de lo absurdo, de la que nadie, en estos tiempos, sale bien parado. Actúan: Raúl Valentini, Manu Fiore, Joaquín Gardé. Dirección: Lucía Peirone, Paula Barrera, Brunella Talpini.

Sábado 24 de mayo

- "La rota madre que te parió". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

- "El equilibrista". 20hs. Teatro Astengo (Mitre 754)



Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué. Unipersonal con Mauricio Dayub y dirección de César Brie (con texto de Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub).

- "Presidente Schreber". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo y junio

En el vasto laberinto de su mente, Daniel Paul Schreber se pierde y encuentra en cada rincón de su locura. Atrapado en un universo que ya no puede controlar, se enfrenta a una lucha interna que no conoce tregua. Los muros de su mente se derrumban y las fronteras entre lo real y lo imaginario se disipan como neblina al amanecer. En esta obra, el caos de la mente humana se convierte en una metáfora de la fragilidad existencial, donde la búsqueda de sentido se convierte en una danza desesperada entre lo conocido y lo desconocido. Actúan Adriana Frodella y Hugo Cardozo, con dramaturgia y dirección de Hugo Cardozo.

- "Leer para creer". INFANTIL. 16hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Malena encuentra un libro mágico y misterioso en su habitación. A partir de ese momento infinidad de personajes comenzarán a hacerse realidad saliendo de sus cuentos. La niña emprenderá muchísimas aventuras junto a ellos.

- "OTA, teatro para bebés". INFANTIL. 16HS. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo

En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Una obra para bebés de 0 a 3 años, del grupo de teatro, títeres y cuentos Vamos que nos Vamos. Ganadora del Premio Estrella de Mar al mejor espectáculo infantil.

- “No descansa nunca”. 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

(segunda temporada)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo

Actúan Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. En un barrio demorado, que podría ser nuestro país, hay una escuela flotando entre el pasado y el presente. Dos maestras cumpliendo tareas especiales. Matando el tiempo, cumpliendo horario. Perdidas entre “el tiempo pasado que siempre fue mejor” y la incertidumbre del porvenir. Entrando a empujones en los nuevos paradigmas.

¿Conocés los efectos secundarios de ser docente? La producción general es de Hijos de Roche, el grupo 25 años haciendo teatro en Rosario.

En un centro de cuidados intensivos, entre sueldos paupérrimos y jornadas extenuantes, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, descubre con espanto el hecho. En ese limbo entre la vida y la muerte, emergen de ellas, en tono de comedia negra, sus miserias y el desgaste psíquico que conlleva una existencia consagrada al cuidado de personas.

Actúan Karina Elsztein, Valeria Giorcelli, y Noelia Prieto, con dramaturgia y dirección de Macarena García Lenzi.

- "Pata de conejo". 21hs. La Escalera (9 de julio 324)

Próxima función: todos los sábados de mayo

Fernando Pérez un buscavidas precarizado es el encargado de sostener el relato la disertación mediante la cual intentará desenredar la madeja: "Sobre el daño que causa el tabaco" Pero en el transcurso del relato emergen los recuerdos de su paso como soldado conscripto por la guerra de Malvinas en 1982. El inconsciente insiste y se impone. Es tiempo de hablar y curar viejas heridas. Actúa: Gabriel Rocca. Dirección: Atilio Basaldella. Versión libre de: "Sobre el daño que causa el tabaco" de Antón Chéjov.

- "Mentiras, risas y más mentiras". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo

Actúan: Guchi Romero, Marce Gulino, Osvaldo Cruz, M. Raquel Manso, Silvia Carelli, Graciela Palma, Ruben Cabrera. Dirección General: Guchi Romero.

Domingo 25 de mayo

- "Una casa de fósforos". REESTRENO. 20.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: 1 y 8 de junio



Sol vuelve a la casa de su madre para presentar a su nuevo novio. En una plena ciudad de San Jorge revolucionado por el TC pista, Fausto Piedrabuena se va a consagrar campeón. El deseo, las cargas familiares y lo oculto combustiona para así explotar y quemar todo a su paso. Actúan: Marco Cettour, Doris García, Camila Hidalgo Solis, Lautaro Borghi y Julián D’Agostino. Escrita y dirigida por Almendra Andenmatten.

- “Currículum de un comunista”. ÚLTIMA FUNCIÓN. 20.30hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Naum Kransnianski cumple 90 años y como actor quiere actuar. Como hacer de otro ya no da cuenta ya de su deseo vital de actuar, “Currículum de un Comunista” propone ser él frente a la mirada de los otros.

En la obra dirigida por Ricardo Arias, Naum narra en primera persona y con “sinceridad dramática” las “complicaciones” de ser judío, actor y comunista en Argentina, trayendo al siglo XXI sus “valores, principios éticos, políticos y de vida” del siglo XX. Se propone “fundar el Partido Comunista de verdad”, y con la convocatoria en el teatro como excusa, expone su currículum para convertirse en secretario general.

- “La sal”. 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Síntesis Argumental: Transcurren los años '90 y dos antagónicas hermanas se encuentran, fuera de temporada, en su casa de verano en la costa bonaerense. Deben arrojar las cenizas de su padre al mar, cumpliendo así su último deseo. Después de muchos años de distancia, y atravesadas por la espera de una madre que nunca llega, construyen el escenario perfecto para sacar todos sus trapos al sol. Dirigida por Luciana Di Pietro y protagonizada por Vanina Frustagli y Macarena Goicoechea, con dramaturgia de Vanina Frustagli y Tincho Zaragoza.

- “Adoro esta vida mía”. ÚLTIMA FUNCIÓN. 20hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148).

Dos familias enfrentadas por su pasado guardan secretos oscuros en nombre del amor en una historia llena de intriga, pasión y misterio. La obra se monta sobre la trama de una telenovela clásica para hablar sobre la ficción argentina de la década del 70, con un abordaje que incorpora la nostalgia y también una mirada crítica de la época. Ambientada en el año 1978, recorre un capítulo de una telenovela que probablemente la censura del gobierno militar no hubiera permitido salir a la luz en ese momento. Está dirigida por Gustavo Di Pinto, quien también fue parte del equipo de dramaturgia junto a Griselda García y Santiago Pereiro. Actúan Jonathan Aguirre, Ignacio Amione, Martina Berra, Ayelén Cano, Coco Castillo, Clara Galindo, Manuel González, Santiago Pereiro, Juan Manuel Raimondi, Rocío Rosas Paz, Analía Saccomanno y Bárbara Zapata.

