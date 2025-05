Amsafé cuestiona las pruebas de lectura: "Los chicos en un minuto debían leer palabras sin contexto"

“No es que no saben leer. No aprobaron una prueba estandarizada con una metodología cuestionable: se los apartó del aula, se los puso frente a una maestra desconocida y en un minuto debían leer palabras sin contexto”. Con estas palabras reaccionó el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, ante los resultados de la primera Evaluación Santafesina de Lectura, realizada en noviembre de 2024. Estas pruebas revelaron un panorama crítico sobre el nivel de alfabetización de los niños y niñas de segundo grado en toda la provincia. El diagnóstico, presentado por el ministro de Educación, José Goity, encendió las alarmas: más de 19 mil estudiantes presentan serias dificultades para leer, y casi 5 mil directamente no pueden hacerlo.