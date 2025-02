La tecnología transforma y las personas definen su potencialidad

El gerente revisa nuevamente la aplicación en la que ve online la producción del día y no puede creer que después de la inversión en un nuevo equipo, las unidades producidas por hora no tengan el incremento que esperaba. “Jefe, los muchachos no creen que esto sea para mejor, les fastidia cargar los datos en la compu -le confiesa Eduardo, un operador con el que tiene confianza- algunos hasta tienen miedo de que si realmente funciona se vayan a quedar sin trabajo o peor, les hagan trabajar más por la misma plata.”