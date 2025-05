Lospennato, tras el rechazo de Ficha Limpia: "Pensé en dejar la política"

"Pensé en dejar la política porque (el rechazo al proyecto de ley) me provocó una decepción tan grande, una sensación de frustración. Deciden sostener la corrupción. Corruptos que cuidan a corruptos, que garantizan impunidad. Entonces me generó una decepción muy grande de que al final el trabajo no sirve para nada, no se puede cambiar. Eso fue la decepción, el primer momento, obviamente que no esperaba eso", expresó Lospennato.