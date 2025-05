El debate nacional sobre Ficha Limpia tuvo su réplica en Rosario y "unió a Ciudad Futura y LLA"

Unidos y Ficha Limpia

En Rosario, desde Unidos (que nuclea al oficialismo de la ciudad y de Santa Fe) se propuso incorporar a lo votado el acompañamiento a la decisión de que Ficha Limpia sea parte de la nueva Constitución provincial. "Llamativamente, el resultado fue el mismo: tanto el kirchnerismo con Monteverde a la cabeza como La Libertad Avanza decidieron no acompañar la propuesta", advirtieron desde Unidos.

"Ayer y solo con el apoyo de Unidos (los demás se borraron) aprobamos un respaldo a la convocatoria a la Constituyente de Santa Fe el 14 de Julio y nos manifestamos contra el vergonzante rechazo del Senado a la iniciativa de Ficha Limpia", señaló desde sus redes sociales el concejal Carlos Cardozo, del bloque del PRO.

En la sesión de ayer y solo con el apoyo de Unidos (los demás se borraron) aprobamos un respaldo a la convocatoria a la Constituyente de Santa Fe el 14 de Julio y nos manifestamos contra el vergonzante rechazo del Senado a la iniciativa de #FichaLimpia — Charly Cardozo (@_charlycardozo) May 9, 2025

En diálogo con La Capital, Cardozo explicó que como la sesión del Senado fue el miércoles por la noche y la del Concejo el jueves, pidieron en primera instancia tratar sobre tablas tanto el beneplácito a que se incluya Ficha Limpia en la reforma constitucional como el rechazo a lo que pasó en el Congreso.

"Para eso necesitábamos 19 votos. Pero como desde el kirchnerismo nos dijeron que no nos daban los números para discutir sobre tablas, lo que hicimos fue sobre un expediente que sí se iba a tratar, que apoyaba la decisión del gobernador de convocar a la Constituyente el 14 de julio, introducir el artículo de Ficha Limpia”, explicó el edil del PRO.

A partir de ahí se generó una fuerte discusión en el Concejo, que siguió por las redes sociales, “que derivó en que los bloques de Ciudad Futura, La Libertad Avanza y los distintos bloques kirchneristas decidan abstenerse”. Por eso tanto el apoyo a la convocatoria del gobernador para la reforma constitucional como la inclusión de Ficha Limpia en el texto constitucional salieron solo con el voto de Unidos.

“La decisión del kirchnerismo y La Libertad Avanza fue no acompañar, en los hechos prácticos no votaron a favor. Para ellos no es un motivo de preocupación lo que pasó el miércoles en el Senado de la Nación”, agregó Cardozo.

concejo2.jpg Foto: gentileza Concejo Municipal de Rosario

Ficha Limpia y corrupción

La declaración que tanto peronistas como libertarios se negaron a aprobar decía en su artículo 2: “Asimismo, el Concejo Municipal de Rosario apoya la inclusión de la ficha limpia como un artículo de la futura Constitución de Santa Fe y declara su profunda preocupación frente al rechazo del proyecto de ley de Ficha Limpia ocurrido el día 7 de mayo del corriente año en el Senado de la Nación Argentina, por tratarse de un tema clave en la lucha contra la corrupción y en favor de la institucionalidad y la transparencia de la República".

Los argumentos que se esgrimieron quienes rechazaron la declaración "fueron tecnicismos por un lado, intentos de una votación rápida que impidiera el debate y palabras inapropiadas para cualquier ámbito legislativo (que llamativamente las subieron en sus redes)", apuntaron desde el interbloque de Unidos.

"Unidos ratifica la firme decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de iniciar cuanto antes el proceso de reforma de nuestra Constitución, el cual va a tener un impacto fundamental para la vida de los rosarinos a través de la consagración de la autonomía para la ciudad. Y ante el Pacto evidente entre quienes públicamente se muestran como enemigos pero que en la realidad trabajan como tándem, se apoya Ficha Limpia porque en Santa Fe no se quiere impunidad", agregaron.