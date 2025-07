El paso adelante que dio Alejo Veliz ante Lanús, pese a que aún no pudo convertir

De los refuerzos que llegaron a Central está claro que el de mayor trascendencia e impacto fue el de Ángel Di María , pero también hizo mucho ruido el regreso de Alejo Veliz , de quien en Arroyito esperan sus goles. En sus dos primeros partidos en el Clausura, el centrodelantero no pudo convertir, pero ya contra Lanús estuvo mucho más cerca que frente a Godoy Cruz . Aun sin haber marcado, estos últimos 90 minutos dejaron la sensación de que el 9 dio un paso adelante.

Es cierto que no llegó a completar los 90 minutos (a los 78’ ingresó Enzo Copetti), pero ya en su segundo partido al menos se le vieron algunos movimientos y acciones propias de un centrodelantero y estuvo a nada de convertir su primer gol.

Expectativas por el goleador

Se insiste, puede parecer poco todavía, pero mientras los pasos que dé sean en positivo, la espera por esos gritos que todos en Arroyito anhelan transcurrirá sin que las expectativas decaigan.

VV Veliz jugó los dos partidos y en ambos fue reemplazado. Holan intenta cuidarlo desde lo físico. Celina Mutti Lovera / La Capital

Los goles están por encima de todo, pero para llegar a ello hay algunos otros requisitos previos que cumplir, que hacen a la cuestión. Y Veliz en este segundo partido demostró que en eso se las arregla bastante. Sólo le falta potenciar su efectividad. Hasta aquí el equipo no lo ayudó demasiado en esto de ponerle alguna pelota más o menos clara para que él pueda meter la última estocada.

En cancha de Lanús tuvo dos situaciones como para definir y el gol se le negó. En la primera se anticipó a su marcador en el corazón del área chica, tras un centro rasante de Agustín Sández, e improvisó con un taco que terminó en las manos del arquero Losada. Esa fue, en los dos partidos que lleva Veliz en Central, una de las chances más claras de las que dispuso.

Minutos después volvió a protagonizar una acción propia de un centrodelantero, generándose él mismo una situación de gol en una jugada que no revestía tanto peligro.

Veliz lo tuvo de zurda

Fue cuando recibió un pase en cortada de Giovanni Cantizano y tras dominar ensayó una gambeta hacia afuera y se metió al área, aunque quedó perfilado para la zurda, su pierna menos hábil. Pese a ello pudo rematar, pero el arquero Losada le ganó el duelo. Después de eso ya no tuvo más situaciones claras y Holan decidió sacarlo para que en su lugar ingrese Copetti.

“Me sentí bien. Es como dice el técnico, que estoy haciendo la pretemporada jugando, por eso tengo que aceptar cuando me toca salir”, dijo Veliz tras el partido. Y agregó: "Giovanni (Cantizano) me la dio al pie y no pude definir, pero lo importante es que ganamos”.

veliii4 Veliz ya metió el taco y le agradece a Sández por el pase. La pelota quedó en las manos de Losada. Celina Mutti Lovera / La Capital

Hubo en el partido anterior una acción en la que también estuvo cerca de convertir en ese córner de Ignacio Malcorra en el que se anticipó, ganó de arriba y metió un cabezazo de pique al suelo que terminó con la pelota impactando en el travesaño (en esa misma acción Carlos Quintana también cabeceó y el balón volvió a dar en el horizontal). Además a él le cometieron el penal que convirtió Angelito Di María.

Mejores movimientos

Más allá de esas acciones particulares, lo que quedó en claro es que en el partido contra Lanús sus movimientos evidenciaron una mejora. Y el camino al gol se le allanará en la medida en que el equipo comience a jugar para él, cosa que hasta aquí no sucedió, al menos en la magnitud que se espera.

Hay cuestiones que por más aleatorias que parezcan, hacen a la cuestión. Veliz tiene todavía mucho por progresar desde lo físico (de allí la reflexión sobre que “estoy haciendo la pretemporada jugando”) y, esencialmente, afinar el entendimiento con sus compañeros, sobre todos con aquellos que más cerca de él se mueven, Di María, Malcorra, Campaz, Duarte, Cantizano o el que sea.

Veliz vino para hacer goles y hasta aquí no pudo gritar ninguno, pero ya en el su segundo partido se lo notó un poco más cerca de eso que tanto espera, no sólo él, sino los hinchas.