Se incrementó el secuestro de armas y el número de detenidos en la provincia

Rimoldi remarcó “la incorporación de elementos logísticos y equipamiento para la policía que, desde diciembre, contará con 1.300 efectivos más para reforzar su accionar” y destacó que “el abordaje de la seguridad cuenta con un plan integral que contempla la incorporación de tecnología de punta para mejorar el servicio a la comunidad desde la central del 911 y el monitoreo por video vigilancia en pos de la prevención y la respuesta policial”. Esto, dijo, “incluye capacitación para el personal, nuevos protocolos de trabajo y la incorporación de 785 nuevos agentes en el escalafón técnico y el sub escalafón comunicaciones e informática”.

Asimismo, Rimoldi aseguró que “la profesionalización y mejora continua de los recursos humanos es una política sostenida por el gobierno y en esta fase se está apostando al desarrollo de las capacidades de la Policía Criminal, aunado al desarrollo del programa de ciberseguridad con un eje en la sensibilización y capacitación destinada a los vecinos y autoridades locales”. Y en ese sentido, dijo estar “convencido que los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe lo que necesitan y esperan son acciones, es decir menos palabras y más hechos, como indicó el gobernador Omar Perotti el día que asumí”.

Acerca del informe, el mismo sostiene:

Traslados: hubo 21.098 movimientos de efectivos de los cuales el 30,64% (6.466) se realizó entre agosto y noviembre; el 16,4% (3.467) en jurisdicción de la Unidad Regional I (URI) y el 6% (1.260) en la Unidad Regional II (URII).

Secuestro de armas: desde el comienzo de año en toda la provincia se incautaron 2.354, de las cuales el 35,55% (837) fueron durante su gestión.

Secuestro de vehículos: entre enero y octubre hubo 12.191 incautados, destacándos el rubro motos con un incremento en octubre respecto a enero del 142%.

Detenidos: entre enero y octubre hubo 21.320 personas apresadas, de las cuales el 89,1% son varones. Más del 40% (8.567) entre agosto y noviembre; 4.321 (20,26%) en la URI y 8.480 (39,77%) en la URII.

Homicidios: del 9 de agosto al 9 de noviembre en la provincia de Santa Fe se produjeron 114 crímenes: 20 en el departamento La Capital (17,54%) y 76 en Rosario (66,66%). Del total, el 49% (56 casos) corresponden a hechos vinculados con la economía ilegal y organizaciones criminales; el 20% (23 casos) por conflictos interpersonales; el 17% (19) están en investigación; el 6% (7) fueron femicidios; 4% (4) en ocasión de robo; y otro tanto en diferentes circunstancias. Si se desglosa por departamentos, en Rosario el 68% (52) estuvieron ligados a la economía ilegal y organizaciones criminales; 14% (11) están en investigación y 11% (8) fueron por conflictos interpersonales.

Al referirse a este último ítem, el subsecretario de Políticas de Seguridad Pública, Edgardo Glavinich, remarcó que ese porcentaje “no requiere sólo de actuación policial sino de un abordaje integral porque las organizaciones y los mercados criminales que afectan a zonas puntuales de Rosario no se desarrollaron porque lucharon contra el Estado sino que ocuparon un lugar en el cual el Estado no estaba presente y que hoy se está reconstruyendo esa presencia.”

Al referirse a equipamiento e infraestructura, al 10 de noviembre de 2022 el Ministerio de Seguridad de la provincia incorporó 167 camionetas 0 kilómetro para diferentes dependencias y regionales.

Rimoldi explicó que el gobierno provincial desde los primeros días de gestión puso el foco en el equipamiento y tecnología para la seguridad por lo que se está trabajando en una puesta en valor de la parte edilicia del Centro de Emergencias 91, los Centros de Despacho Remoto (en Rosario, Funes, Roldán, Casilda, Cañada de Gómez, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Venado Tuerto, Firmat y San Lorenzo) y la construcción de dos edificios nuevos en Rosario y Santa Fe que serán los centros de atención de emergencias.

Por otro lado, en esas ciudades se están generando dos data center para lo que se denomina “sostenimiento del servicio” a lo que se agregará todo el equipamiento necesario para el funcionamiento como se avanza en nueva tecnología para el sistema policial con cámaras corporales y teléfonos inteligentes.

Además, se incorporará una nueva dependencia policial, un área de base tecnológica denominada Centro de Operaciones Policiales (COP) que responde a la estrategia de seguridad preventiva para grandes centros urbanos, lo que “implicó una fuerte inversión en tecnologías para las ciudades de Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y San Lorenzo”.