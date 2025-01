Piden perpetua para quien asesinó a la madre de un joven al que una banda buscaba para matarlo

La fiscal atribuyó a Lastra que el 11 de noviembre de 2023, junto a B.V. de 14 años y T.G. de 15 años, fueron encomendados por una persona que se encuentra detenida en la Unidad 11 de Piñero a ingresar a un domicilio de calle Juan B. Justo al 8600 de Rosario para asesinar a su morador o quien se encontrara en la vivienda. Les enviaron por WhatsApp imágenes de la víctima con su nombre, del lugar a donde se tenían que dirigir y de la puerta de la casa de la víctima. En compensación por ejecutar el pedido se le ofreció pagar una suma de dinero en pesos. Ese día el acusado y los menores de edad fueron a buscar sus armas pero no pudieron cometer el hecho debido a que una de las armas provistas no tenía cargador.

En diciembre de 2023 Lastra (22) fue capturado en un operativo policial. El pago por el ataque habría sido financiado por un convicto preso en la Unidad de Piñero. En este contexto, también se vinculó como presunto cómplice a un adolescente de 14 años, quien estaba previamente relacionado con el homicidio del policía Leoncio Bermúdez, asesinado en el Hospital Provincial durante un intento de “rescate” de un recluso que se encontraba internado allí.

El crimen fue brutal: Lastra tocó a la puerta y cuando Lorena atendió el homicida preguntó por Álvaro, su hijo. Como el chico no estaba, Lastra aparentemente disparó nueve veces a Vega.

Los investigadores sugieren que el adolescente de 14 años, mencionado como posible cómplice, también estaría vinculado al asesinato del policía Bermúdez. Este joven se presentó en su momento ante un juez de Menores, siendo implicado durante la entrevista en el crimen del agente de seguridad. De acuerdo con fuentes judiciales, el adolescente habría desempeñado el papel de “campana” en la puerta del Hospital Provincial, donde tuvo lugar el intento de “rescate” del recluso Gabriel Guillermo Lencina.

Lorena, una mujer como tantas

Lorena Vega Tenía 42 años, iba frecuentemente a un templo del barrio Stella Maris, en la zona noroeste de Rosario. El día de su asesinato, su hijo Álvaro posteó en su cuenta de Facebook que las balas eran para él y remarcó: “Esta no se la llevan de arriba”.

“Como te amo, viejita. Vos no te merecías irte así. ¿Qué quieren de mí? Yo nunca hice maldad a nadie, nunca entregué a nadie, nunca disparé a nadie, nunca saqué una vida a nadie. Siempre estuve del lado correcto y más firme y siempre la tuvieron conmigo. Pero esta vez se confundieron, fueron a cazarme a mí y la ligó mi mamá. Esta no se la llevan de arriba. En este barrio no se mueve una piedra sin que me entere”.

En esos días, y según una crónica de La Capital, el silencio era punto en común con vecinos de otras partes del barrio Stella Maris. Los días de tensión fueron el corolario de una seguidilla violenta que puso el foco en "La Banda de Los Menores", como se autodenomina una gavilla vinculada al narcomenudeo que asoló la zona. Tras una serie de balaceras, amenazas y un homicidio ocurridos la semana anterior al crimen de Vega, el temor se apoderó del vecindario al punto de provocar el cierre temporario de una institución municipal.