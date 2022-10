Tevez dice que quiere seguir en Central, pero pone condiciones: que lleguen refuerzos

Tevez no recurre al discurso político para marcar la cancha. No lo necesita. El técnico centralista se refirió al punto obtenido contra el sabalero en el Gigante con la frente en alto. “Fue un partido complicado. Se hacía difícil jugar. Este era un partido que no era importante. Creo que tuvimos jugadores que estaban pensando en otra cosa. Por eso el empate es justo”, describió Carlitos.

Luego hizo una especie de balance de su gestión. “Primero hay que parar la pelota. Hay que seguir entrenando estos 15 días y tranquilos tomaremos decisiones. Pero el balance es bueno porque agarramos un club que no venía bien, ni el equipo venía bien. Se terminó el campeonato muy tranquilo, y eso es importante. Es un año político y eso hizo que desde lo futbolístico pasemos desapercibidos. Aunque trabajamos e hicimos las cosas bien”, apuntó el Apache.

A la hora de hacer eje en su marcada predisposición para continuar al frente del plantel más allá del 18 de diciembre, fecha que en teoría serían las elecciones presidenciales en Central. “La idea siempre es continuar. Simplemente hay que ver cómo se sigue. Por eso, estos 15 días serán importantes. La dirigencia tiene el equipo que pretendo para el año que viene. Si no se logra eso, será muy difícil seguir. La dirigencia tiene que trabajar porque ya esta todo sobre la mesa”, dijo el entrenador canalla.

Tevez después hizo referencia al pueblo de Arroyito. “Primero quiero agradecerle porque al principio me miraba de reojo, y hoy en día lo hace a la cara. La gente vio que dejamos todo y que a veces las cosas pueden salir bien o no, pero siempre pondré el trabajo ante todo. No terminamos de la mejor manera, aunque ahora me miran diferente a cuando llegué”, relató.

Carlitos anhela rearmar un plantel que pueda ilusionar de verdad a la comunidad canalla en la próxima temporada. La dirigencia ya tomó nota y trabaja para satisfacer las necesidades básicas del técnico porque la idea colectiva es que el proyecto continúe dando frutos en un futuro cercano.

“Con la dirigencia tuvimos muchas reuniones. Ya sabe los jugadores que quiero, también los que deseo que se queden como las renovaciones. Estos 15 días serán fundamentales porque si no armamos un equipo competitivo, es muy difícil de seguir”, retrucó.

El Apache fue también contundente a la hora de poner el foco en los profesionales que no seguirán en el club por su decisión. “No voy a hablar de eso hoy en día. Lo haré solo del partido”, tiró de manera letal antes de volver a sostener que “la gente quiere competir, yo también. No pongo fecha de cuándo deben venir los jugadores, pero los dirigentes tienen la lista de los nombres que pedí”.

Por último, se refirió a la casi segura pretemporada que hará el plantel en el estado de Florida, Estados Unidos. “Solo faltan detalles, pero está todo. La idea es ir”, concluyó un reflexivo y muy sincero Carlos Tevez luego del 1 a1 ante Colón en el Gigante de Arroyito.