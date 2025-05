Paro de colectivos: la UTA Rosario todavía no decidió si este martes habrá servicio en la ciudad

El gremio nacional convocó un paro de colectivos para este martes, pero la seccional Rosario aún no confirmó su adhesión. Incertidumbre entre los rosarinos

Posible paro de colectivos. Las negociaciones entre empresarios y la UTA en Buenos Aires no llegaron a buen puerto.

La posibilidad de un paro de colectivos este martes genera incertidumbre en Rosario , donde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local todavía no definió si se sumará a la medida anunciada por el gremio nacional. La decisión dependerá del resultado de una reunión clave que se desarrollará este lunes por la tarde en Buenos Aires, donde se intentará destrabar un conflicto salarial que lleva casi dos meses sin avances.

La conducción nacional de la UTA lanzó la huelga tras el fracaso de las negociaciones con las cámaras empresarias del transporte y la finalización del período de conciliación obligatoria dictado por el gobierno. “No creo que se suspenda el paro porque no hay intenciones de aumentar por encima del 1 por ciento”, advirtió Gabriel Gusso, secretario gremial del sindicato a nivel nacional, dejando entrever que la medida de fuerza es prácticamente inevitable.

¿Cuándo hay paro de colectivos?

La UTA lanzó un paro de 24 horas este martes 6 de mayo. El plan de lucha se activó a raíz de la finalización del período de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Dicha resolución impidió que el gremio participara de la huelga general impulsada en abril por la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de un comunicado, la organización que encabeza Roberto Fernández detalló que el cese de actividades incluye servicios de corta y media distancia en todo el país. Esto implica la suspensión del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en Rosario, pero los directivos locales del gremio prefirieron esperar el resultado de la audiencia de este lunes a la tarde para confirmar la medida.

Previamente, la negociación en Buenos Aires fue infructuosa a lo largo de los últimos 30 días de tregua. Las seis cámaras empresarias del sector (Fatap, AAETA, Ceap, Cetuba, CTPBA y CEUTUPBA) consideran inviable la actualización que pide el sindicato para fijar un salario básico de $1.700.000. "La plata ellos ya la tienen", aseguró Gusso durante un reportaje en Urbana Play.

La UTA reconoció el reclamo gubernamental para evitar la huelga. No obstante, sus representantes señalaron que se trata de un planteo contradictorio: Si por otro lado dicen que únicamente van a homologar el acuerdo con el tope del 1 por ciento, estamos en la misma situación que si estuviese Mogetta".

La última reunión antes del paro de colectivos

En el plano formal solo queda una instancia de negociación para frenar el paro de colectivos en todo el país. Se trata de una audiencia programada este lunes a las 14 por el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero.

"No va a haber ningún tipo de acuerdo, salvo que aparezca la plata por un procedimiento que se llama laudo arbitral", anticipó Gusso. Así reiteró que la UTA no tiene la más mínima expectativa de un cambio favorable para atender su pedido de aumento.

El gremio entiende que la última oferta salarial para los choferes fue una "falta de respeto". Las empresas sólo están dispuestas a pagar casi 6% sobre los salarios de febrero, marzo, mayo y junio.

Las cámaras de transporte desestimaron el aumento del 40 por ciento que pide el sindicato. En cambio ofrecieron sumas no remunerativas con sucesivos incrementos: 40.000 pesos para el 26 de mayo; 50.000 para el 16 de junio y 70.000 para el 15 de julio.

Salarios atrasados

Las empresas argumentan que no pueden ofrecer un aumento salarial, ya que la estructura de costos fijada por los gobiernos nacional, provincial y, en este caso, porteño, no establece actualización tarifaria por una suba de salarios. Por su parte, desde la UTA exhiben un desgaste por la falta de acuerdo en la negociación por lo que plantean activar una huelga, presionados por los trabajadores que se ven afectados por no contar con una actualización salarial.

El pedido de aumento por parte del gremio exige incrementar el sueldo básico de los choferes para que pase de $1.200.000 a $1.700.000. Es decir, poco más del 40%.

2025-04-27 colectivos buenos aires.jpg

La discusión salarial lleva estancada desde el 7 de marzo, cuando el gobierno nacional activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances. Desde entonces, la UTA participó de diversas reuniones sin lograr compromisos formales por parte de las empresas. En la última audiencia, los empresarios no presentaron ninguna oferta concreta ante el Ministerio de Capital Humano, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicalistas.