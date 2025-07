Sin Benedetto, Fabbiani eligió a los once de Newell's para jugar este domingo con Once Caldas

A siete días del debut en Clausura, Newell's tendrá el último partido de la pretemporada este domingo, a las 19 (televisa Disney+). Jugará por el tercer puesto de la International Football Cup de Veracruz ante Once Caldas de Colombia.

El compromiso se disputará en el reestrenado estadio Luis “Pirata” Fuente. En el debut de la Lepra en el cuadrangular mexicano hubo derrota por 1 a 0 con Mazatlán. Su vencedor hoy , a las 21.15, jugará por el primer puesto con Cruz Azul, que le ganó a Once Caldas por la mínima diferencia.

Newell's tiene el once definido

Los once de Newell's para jugar este domingo con Once Caldas son: Williams Barlasina; Tomás Jacob, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Angelo Martino; Valentino Acuña, David Sotelo, Ever Banega y Gaspar Iñíguez; Alejo Navarro y Thiago Gigena.