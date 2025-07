El Ogro Fabbiani, técnico de Newell's: "Me sirve esta derrota para seguir aprendiendo"

Las responsabilidades del DT de Newell's

En todo momento, el Ogro asumió las responsabilidades de la derrota. "Soy humano y me equivoqué", dijo en relación a los sistemas usados en el partido. ""Me hago cargo porque el sistema de 5-4-1 falló. Fue astuto Troglio (Pedro, el DT de Banfield), nunca jugó así".

"Cuando hacemos el gol con la línea de cinco nos hicieron el gol. Es fútbol. No soy el mejor ni el peor por ganar o perder", resaltó el técnico leproso. Igual buscó restarle dramatismo: "Se que vamos a terminar arriba".

"La responsabilidad es mía. No hay excusas, los chicos que están pueden estar en la primera. Hoy el Parque estaba hermoso, me voy frustrado", apuntó.

"Tenemos que seguir mejorando, hoy tuvimos ocasiones, no pudimos meterlas. Me voy caliente porque me traicioné, me gano un dibujo táctico qué conozco", insistió. Y agregó: "Me sirve esa derrota para seguir aprendiendo".

Cocoliso, el Pipa y Silvetti

Y tuvo palabras de elogio para Carlos González: "Cocoliso va a jugar siempre, llegó a las 12 del mediodía y se tiró de cabeza. Tiene un corazón enorme. Fue un partido difícil para él".

El técnico además explicó la nueva ausencia de Darío Benedetto: "Al Pipa no lo quiero arriesgar, esta mejorando, hay que mimarlo".

También se refirió a la cuestión de Mateo Silvetti: "Es una situación difícil porq esta vendido. La decisión la tiene que tomar él. Esta en un 70% de la recuperación", dijo de la operación del quinto metatarsiano del pie izquierdo.