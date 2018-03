Maziero aseguró que está "preparado" para ser titular en Central

Ya tuvo su estreno a todas luces. Sabe lo que es jugar en el profesionalismo. También hacer goles. Pero esta vez será especial. Se le presentó una oportunidad como caída del cielo. Agustín Maziero tendrá su bautismo de fuego como titular en la primera de Central. "Sí, me tomó medio de sorpresa esta chance, pero me siento preparado para jugar ante Patronato", fue la primera impresión que soltó con convicción el juvenil, en el amanecer de la entrevista que le realizó Ovación tras la práctica matinal realizada en el country de Arroyo Seco. "Estoy muy bien. Con muchas ganas. Entrené muy bien durante toda la semana. Espero hacer lo mejor en Paraná", remarcó el embajador más emblemático que tiene la pequeña localidad Luis Palacios en la actualidad.

¿Cómo te toma esta chance?

En primer lugar muy sorprendido porque no esperaba tenerla. Pero estoy muy tranquilo y con muchas ganas de jugar. Uno trabaja para mejorar siempre y saber aprovechar los momentos cuando los tiene.

¿No lo esperabas porque te sorprendió la lesión del Chaqueño Herrera o por otro motivo?

Fundamentalmente porque el Chaco (Herrera) y Fernando (Zampedri) venían funcionando muy bien y no pensaba que podía jugar de entrada en estos momentos, esa es la realidad. No esperaba ser titular tan pronto. Jugué unos minutos ante Chacarita, pero ni se me cruzaba por la cabeza esta chance.

¿Pensás que los dos goles ante Chaca te posicionaron de otra manera con respecto a los demás delanteros que hay en el plantel?

No, no lo veo así. Por suerte hice dos goles en ese partido y sirvieron para ganar. Esto es distinto. Por dentro sabía que la oportunidad me iba a llegar en algún momento. Surgió ahora y tendré que aprovecharla. Por eso tomo todo esto con mucha calma también.

¿Más allá de la calma, podés disfrutar este momento?

Sí. Porque para un juvenil como yo, que vengo remándola desde hace tiempo, tener este enorme chance me genera eso también, que es el disfrute. Además tengo ansias de demostrar lo que siempre quise.

¿Tuviste algún bajón cuando arrancó el torneo, ya que estabas bien posicionado pero luego es como que retrocediste algunos casilleros en la consideración del técnico?

Siempre me sentí bien, pero también es una realidad que por delante tengo jugadores de gran jerarquía. No es sencillo estar en el equipo. Más allá de eso, estaba tranquilo porque en los entrenamientos siempre daba todo. Era como que me preparaba por si me tocaba el turno de entrar. Me pasó contra Chacarita y ahora se me presentará esta linda oportunidad de ser titular el domingo (mañana) en Paraná.

¿Decís que estás bien preparado, pero a la vez tenés en claro que no será lo mismo entrar unos minutos que arrancar desde el vamos?

Por supuesto que lo sé. Por suerte entrené bien y el plantel me brindó mucha contención. Eso suma. Creo que, pese a todo, podré hacer un buen papel. Daré todo como siempre lo hice, sea la categoría que sea.

¿Les pedís consejos a los más grandes?

Sí, hablo cuando puedo y todos me ayudan a estar tranquilo.

¿Y qué te genera la seguidilla de partidos que se viene donde se jugarán mucho en poco tiempo?

Sí, sabemos que tendremos muchos partidos muy importantes en cuestión de días. Pero trabajamos para encarar cada compromiso con la responsabilidad que amerita. Además, hay muchos jugadores importantes que, cuando están dentro de la cancha, hacen diferencia. Pero por ahora sólo pensamos en Patronato.

¿Qué viste de Patronato?

Que es un rival complejo, juega muy cerrado y tiene zagueros centrales muy duros. Así que más allá de eso buscaremos hacer nuestro juego. A la vez sabemos que es una cancha difícil para Central.

¿Sabés entonces que la historia no los favorece en Paraná?

Sí, se comenta eso. Pero insisto, iremos a plantarnos con la mente puesta en volvernos con el triunfo.

Fernández te pidió en varios pasajes de la práctica que hicieras hincapié en la línea recta del arco. ¿Vas a estar más de punta?

Me decía eso porque cuando me salía el defensor me corría a los costados. El pide que esté siempre frente al arco. Probamos y salió bien.

¿Cómo te complementás con Zampedri?

Con mucha comodidad porque rotamos si es necesario. A la vez aprendo estando a su lado.

Otro que conocés y se nota que juegan de memoria es con el Zurdo López Pissano, ya que en la práctica se buscaban en cada instante.

Sí, con el Zurdo nos conocemos hace mucho tiempo y sabe cómo me muevo. En la práctica tiraba la pelota detrás de los centrales y por eso iba a ese lugar de manera natural.

¿Qué mensaje dejás de cara al partido en Paraná?

Buscaremos sumar como sea porque queremos entrar en la próxima Copa Sudamericana. Haremos todo lo posible para volver con el triunfo.