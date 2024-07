Los Pumas cerraron la ventana de julio con una goleada histórica

En cuanto a los rendimientos individuales, uno de los puntos altos que tuvo el equipo fue el rosarino Jerónimo de la Fuente. El ex Duendes marcó la diferencia, manejó los hilos en el centro de la cancha, tackleando y jugando de manos, jugando y haciendo jugar, buscando y generando espacios.

Con el 79-5 final, Los Pumas lograron la mayor goleada de su historia, superando el 70-0 ante Los Teros el 23 de octubre de 1977 en Tucumán.

La síntesis del encuentro en Maldonado

Uruguay: Mateo Sanguinetti (Ignacio Peculo), Germán Kessler (Guillermo Pujadas) y Reinaldo Piussi (Diego Arbelo); Felipe Aliaga (Diego Magno) y Manuel Leindekar; Manuel Ardao, Santiago Civetta (Carlos Deus) y Manuel Diana; Santiago Álvarez (Joaquín Suárez) y Felipe Etcheverry; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca (Juan Hontou), Tomás Inciarte y Juan Manuel Alonso; Ignacio Álvarez. Entrenador: Rodolfo Ambrosio.

Argentina: Thomas Gallo (Francisco Coria Marchetti), Ignacio Ruiz (Ignacio Calles) y Eduardo Bello (Mayko Vivas); Franco Molina (Matías Alemanno) y Pedro Rubiolo; Joaquín Moro, Marcos Kremer (Pablo Matera) y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou (Gonzalo García) y Tomás Albornoz; Mateo Carreras (Santiago Carreras), Jerónimo de la Fuente, Santiago Chocobares (Matías Orlando) e Ignacio Mendy; Santiago Cordero.

Puntos en el primer tiempo: 4’ y 10' tries de Ignacio Mendy (ARG), 19’ penal de Tomás Albornoz (ARG), 27’, 29' y 34' goles de Tomás Albornoz (ARG) por tries de Jerónimo de la Fuente; Santiago Cordero y Joaquín Moro; 37’ try de Joaquín Oviedo (ARG) y 41’ try de Mateo Carreras (ARG).

Puntos en el segundo tiempo: 2’, 11', 23', 27' y 36' goles de Tomás Albornoz (ARG) por tries de Ignacio Mendy, Francisco Coria Marchetti, Mateo Carreras, Joaquín Moro y Santiago Carreras; 5’ try de Juan Bautista Hontou (URU).

Arbitro: Luc Ramos (Francia)

Estadio: Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado, Uruguay