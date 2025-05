Daniel Teglia y Diego Acoglanis, los padres de la criatura de este sensacional equipo de Central Córdoba

"Central Córdoba tiene algunos jugadores de primera", expresó Teglia

"Este plantel tiene algunos jugadores que son de primera que todavía no pudieron tener su espacio. No quiero hacer nombres para no ser tan odioso, pero hay chicos que tienen 22 o 23 años con un futuro enorme y que por suerte hoy los tenemos nosotros. Por eso cuando jugamos contra un equipo de primera no se nota tanto, sobre todo si nos dejan desplegar nuestro fútbol. A veces el rival nos supera, pero en la intención de buscar el partido nosotros no vamos a dejar de pasar nuestras oportunidades. En los minutos finales nos costaba mucho llevar la pelota por lo cual pusimos gente alta en el área y estábamos una pelota parada para ver si podíamos empatar. Afortunadamente esa pelota entró y nos vamos contentos. El objetivo de este club es ascender, más allá de la Copa Argentina", cerró el entrenador.

La palabra de Diego Acoglanis

Mientras que el Tata Acoglanis manifestó: “Estoy muy emocionado. Le ganamos a un rival con mucha jerarquía ante un rival que tuvo más intensidad que Sarmiento. Esto es un mimo al alma. Estar entre los 16 mejores de la Copa Argentina es hermoso. Vamos a seguir peleando contra quien nos toque y esperemos que la gente siga disfrutando de este momento que es maravilloso”.