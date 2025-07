Franco Colapinto confesó qué necesita mejorar antes del Gran Premio de Bélgica

El piloto oriundo de Pilar grabó un video con un mensaje optimista luego de tres semanas de receso. Su próximo paso no es menor, ya que le da oportunidad de afrontar su primera carrera sprint desde que se incorporó a las filas de Alpine . Luego compartió una conferencia de prensa con Fernando Alonso y Nico Hulkenberg , donde planteó el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades cuando llegue la hora de competir.

Luego de la frustración por no haber podido arrancar en el Gran Premio de Gran Bretaña, el corredor argentino reconoció que el equipo quiere mejorar en varios aspectos, no sólo la cuestión técnica. A nivel personal, comentó: "Estuve trabajando con el auto para encontrar la confianza que dicen que me falta en las curvas rápidas".