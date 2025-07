Franco Colapinto correrá con Alpine hasta fin de año, aseguran desde Renault

Tras la cita de Italia, el argentino pasó por Mónaco (donde terminó 13º) y Barcelona (donde quedó 15º) sin poder afianzarse ni ganar confianza con el auto. Más tarde, fue el turno del GP de Canadá, donde logró su mejor clasificación pero no pudo hacer mucho en la carrera, ya que terminó en el 13º puesto.

En Austria, en el circuito de Spielberg, logró pasar a la Q2 y largar desde el 14º puesto, pero terminó otra vez en el 15º lugar. La cita más reciente fue Silverstone, donde mostró buen nivel y fue más rápido que su compañero en las primeras pruebas, pero hizo un trompo en la clasificación y por problemas de auto ni pudo correr el GP de Gran Bretaña.

De todas formas, con este voto de confianza de Sibilla, Colapinto tiene garantizada su continuidad para las 12 carreras que quedan en el año, donde espera poder mostrar su mejor versión y empezar a sumar puntos para la escudería francesa.

Rumores afuera y competencia adentro

Ante este panorama adverso, y teniendo en cuenta lo que había sucedido previamente con Doohan, empezaron a crecer los rumores sobre la llegada de un eventual reemplazo. Sumaron estrés algunas declaraciones de Toto Wolf, de Mercedes, sobre la chance de que su piloto de reserva Valtteri Bottas se fuera a la escudería francesa, aunque luego el mismo interesado dijo que todas sus conversaciones se orientaban a 2026. Algunos, incluso ya lo ubican dentro de la parrilla de Cadillac, la nueva escudería.

También en este marco, Paul Aron, el piloto de reserva de Alpine, dejó en claro sus ambiciones de convertirse en titular. En una entrevista con PlanetF1, el estonio dijo: "Todo lo que estoy haciendo tiene como objetivo conseguir un asiento de carrera a tiempo completo. No tengo prisa, no lo necesito este año, pero lo quiero, a más tardar, para el año que viene".

"Mi papel en Alpine es estar preparado y, cada vez que un piloto se lesione, estar actualizado para saltar. Creo que lo que le he mostrado a Alpine es que están muy contentos con lo que han visto, pero obviamente, el resto del mundo no ha visto nada sobre mí porque no he participado en sesiones oficiales", agregó.

El piloto reserva participó en sesiones de prueba con Sauber y representó a Alpine en eventos especiales. Su experiencia en el simulador y en pruebas con modelos anteriores contribuye al desarrollo del equipo.

De todos modos, como sucede con todos los pilotos de F1, Alpine evaluará el desempeño de Colapinto, al igual que el de su compañero Pierre Gasly, antes de tomar decisiones sobre la formación para la próxima temporada.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

Tras la cita en Silverstone, la Fórmula 1 entró en un parate de tres semanas antes de volver a las pistas. El regreso será a fines de julio en Europa. Más específicamente, el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, en el fin de semana del 25 al 27 de julio.

Desde 2007, el GP Bélgica se ha disputado de forma ininterrumpida y Spa fue uno de los siete circuitos que formaron parte del primer campeonato de F1 en 1950. Es una pista conformada por poco más de siete mil kilómetros de longitud (el más largo del campeonato) y 19 curvas.

Franco Colapinto Austria (5).jpg Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

Los horarios del GP de Bélgica

El Gran Premio de Bélgica será la decimotercera fecha del Campeonato del Mundo.

Viernes 25 de julio: entrenamiento a las 7.30 y clasificación al sprint a las 11:30

Sábado 26 de julio: carrera sprint a las 7, clasificación a las 11

Domingo 27 de julio: el gran premio se corre desde las 10

Cómo continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1

Después de Gran Bretaña, los pilotos de Fórmula 1 tendrán un breve descanso. Pero luego deberán retornar a las pistas.

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Budapest, Hungría: 1 al 3 de agosto.

- Zandvoort, Países Bajos: 29 al 31 de agosto.

- Monza, Italia: 5 al 7 de septiembre.

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.