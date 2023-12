En Central hay más certezas que interrogantes para jugar ante Racing en suelo salteño

Tiene todas las piezas a disposición. Pero aún no le dio forma al equipo que pondrá contra Racing este domingo a la noche en Salta. No tomará decisiones apresuradas porque no es su estilo. Tampoco está en su ADN. Sin embargo, Miguel Russo sabe que viajará este sábado por la mañana con más certezas que interrogantes a la hora de definir cómo moldeará a este Central que buscará obtener la clasificación a las semifinales de los playoffs de la Copa de la Liga.