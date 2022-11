Central y la lista oficial de las bajas por pedido de Tevez

Javier Báez terminó siendo uno de los inamovibles de Tevez en el último tramo de la reciente Liga Profesional que conquistó Boca. En realidad, de 30 partidos que jugó, fue titular en 29. El paraguayo firmó en enero pasado contrato a préstamo hasta el 31 de diciembre con opción de compra. Sin embargo, desde el club ya le avisaron a su representante que no comprarán los derechos ni tampoco harán el intento por obtener una nueva cesión temporaria. El DT canalla dio el visto bueno, por lo cual el zaguero central ya busca nuevo destino con el pase en su poder.

Otro que no generó el esfuerzo por conseguir un nuevo préstamo es Julián Velázquez. El defensor apenas disputó un encuentro de titular. Casi siempre miró los partidos desde el banco de suplentes. A eso hay que agregarle que su aporte no despertó interés en el Apache por retenerlo una vez que caduque su vínculo con el club, que tiene fecha legal el próximo 31 de diciembre.

benitez1.jpg Se va. Benítez perdió mucho terreno con Tevez y no sorprendió su partida de Central.

La situación de Marcelo Benítez también está muy clara. El volante ya fue notificado que no será tenido en cuenta. Es más, desde Central le afirmaron a este medio que estaba todo listo para que el volante pasara a saludar a sus compañeros por el country de Arroyo Seco. El exDefensa y Justicia fue de mayor a menor en el club. Sobre todo con Tevez, donde tuvo más yerros que aciertos.

Lo del lateral izquierdo Nazareno Romero no sorprende que también haya sido dado de baja. Apenas una sola vez fue titular desde que llegó a Arroyito. Luego estuvo en el banco o lesionado. No hizo falta esperar hasta el 31/12 para confirmarle que no le renovarían el contrato. No le movió el amperímetro a Carlitos, quien busca un apellido para cubrir la banda defensiva izquierda ante la partida de Blanco a Elche.

Por su parte, Michael Covea y Fernando Torrent son temas especiales. Porque ambos fueron separados por Tevez ni bien tomó la conducción del primer equipo. El entrenador, incluso, los mandó a entrenar con la reserva. El lateral derecho dejó hace días de entrenar. También envió un reclamo salarial a Central, más allá de que tiene contrato hasta fin de año. En tanto, lo del venezolano se resolverá a la inmediatez de manera formal porque también fue excluido por Carlitos, independientemente de que su contrato sigue vigente.

Mientras que la lista de prescindibles anticipada cerró, por ahora, con el paraguayo nacionalizado mexicano Gustavo Ramírez. El delantero firmó en el pasado libro de pases por un año ante el pedido exclusivo del Apache. Pero no rindió y por eso el técnico le bajó el pulgar. Central va formateando el prototipo para afrontar la campaña 2023. Ya empezó con algunas bajas. También inició sondeos por apellidos que podrían recalar a la brevedad.

Casos particulares

La situación contractual de Jorge Broun, Juan Cruz Komar, Gaspar Servio, Juan Gabriel Rodríguez y Walter Montoya tiene sus matices. Fatu quiere renovar vínculo antes de que llegue la baja formal establecida para el 31 de diciembre. Pero no será tan sencillo como anhela el experimentado arquero surgido de las inferiores del club.

Tevez no lo tiene en cuenta. No forma parte de sus piezas a la hora de armar el equipo titular. Broun lo sabe. La dirigencia, también. Por más que días atrás desde Central informaron que harían el intento por retenerlo, lo cierto es que ya no será así. De continuar el Apache como entrenador, Fatu deberá buscar nuevo club. Tan simple, como contundente. Y no depende de la renovación de Gaspar Servio. El DT es quien definió la salida de un hombre de la casa.

Sobre Servio, el entrenador ya dejó sentado que lo quiere para el 2023. La dirigencia trabaja en la renovación, pero tendrá varios capítulos antes de saber si habrá consenso. El tema del nuevo contrato y monto a percibir no es un dato menor en esta gestión que arrancó y no tiene fecha de definición a corto plazo.

Komar es otro que deberá probar suerte en otra latitud si Carlitos continúa. En el club esperan alguna propuesta por el zaguero central, que cuando tuvo que mostrarse le costó adaptarse al mundo canalla. A su vez, Juan Gabriel Rodríguez es otro que quedará libre el 1º de enero. El Apache avisó que lo quiere. La pelota la tiene la directiva canalla.

Por último, Central ya le formuló a Walter Montoya que aspira a realizarle una nueva cesión por otro año. El tema no será para nada sencillo porque la barrera que impide que haya acuerdo es la económica. Todo dependerá de la voluntad del jugador si acepta los números que le ofreció la institución que lo formó y lanzó al profesionalismo.