El resultado en partidos de este tipo suele ser lo de menos. Por eso poner el foco en la desazón tras la derrota 1-3 por penales (1-1 en los 90') no es lo más aconsejable. Es que durante el tiempo reglamentario Central sufrió más de lo que jugó, ante un Olimpia que siempre fue superior y que sólo le dio chances cuando Leguizamón vio la roja, a 10' del final. Todo lo anterior fue una larga lista de apuntes que el canalla se llevó a casa tras un flojo desafío, en el que tuvo poco para rescatar.

La presión que Central intentó ejercer desde el inicio pareció interesante, pero no pudo extenderse en el tiempo. Porque Olimpia entendió rápido cómo sortear esa asfixia. Lo hizo vía un correcto trato del balón, pero sobre todo con una velocidad que el medio canalla no podía desentrañar. Es que Ortigoza salía a apretar muy arriba y detrás de él Rinaudo no podía con todos. Y sin la pelota al canalla el partido se le fue haciendo cuesta arriba. Sin poder sorprender del medio hacia arriba, sufría del medio hacia atrás, donde Tabaré Viudez empezó a juntarse con Roque Santa Cruz.

Fue justamente el lungo delantero quien tuvo en sus pies la primera chance, a los 17', cuando Brítez protagonizó una mala salida con la zurda. El rebote le quedó al histórico jugador paraguayo pero su remate dio en la cara externa de la red.

Dos minutos más tarde Camacho llegó al fondo por izquierda y el centro atrás encontró solo a Santa Cruz, que le dio de zurda, pero el disparo rebotó en Caruzzo. A esa altura Centra sufría un asedio del que no podía salir. Porque ni Rius por derecha, ni Zabala por izquierda lograban desequilibrar. Encima Olimpia volvió a avisar. Esta vez con un pelotazo cruzado largo, a espaldas de un Brítez que no llegó a cerrar. Gran tapada de Ledesma tras el remate de Camacho.

Con su habitual discontinuidad, Lovera era el único capaz de hacer algo distinto. Más de una vez logró sacarse a varios rivales de encima, pero nunca pudo ir más allá de sus intenciones. Sin embargo, el juvenil fue el protagonista de la única situación del canalla en el primer tiempo, con un remate desde afuera del área que Azcona envió al córner.

El amanecer del complemento le puso algo de lógica a lo que había sido el primer acto. Ya a los 2' Otálvaro entró como en soledad en la zona de Brítez, pero falló en el centro. Y un minuto más tarde, en un tiro libre en el borde del área Olimpia la jugó rápido, la defensa no reaccionó, Santa Cruz habilitó a Tabaré Viudez y el ex River no perdonó.

Olimpia pudo bajarle la persiana al partido con la corrida de Camacho por derecha tras el error garrafal de Ortigoza en el medio (metió un pase gol para el rival).

Cada vez que Olimpia buscó pudo liquidarlo, pero la expulsión de Leguizamón emparejó el encuentro. Antes Rius metió un zapatazo cruzado que Azcona mandó al córner y sobre el final el pelotazo largo de Rinaudo encontró a Molina agrediendo el área y definiendo de cabeza, por encima del arquero. Fue el mejor momento del canalla, que intentó pero no pudo evitar que el partido llegara a los penales.