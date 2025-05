Tensa marcha de la CGT por el Día de los Trabajadores

“La convocatoria es muy buena y refleja el hartazgo de la gente”, afirmó Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. En diálogo con medios presentes, denunció el congelamiento de paritarias y el descontrol de precios. “No puede haber un plan económico que hunda los salarios mientras libera los mercados”, remarcó.

La movilización de este miércoles formó parte del plan de lucha que la CGT había lanzado en abril, tras el paro general del 10 y la protesta de jubilados frente al Congreso. En esta oportunidad, las organizaciones sindicales reclamaron paritarias libres y sin techo, rechazo al acuerdo con el FMI, defensa de los derechos laborales y aumento urgente de salarios y jubilaciones.

La marcha concluyó en Paseo Colón al 800, frente al Monumento al Trabajo. Allí, se colocó una ofrenda floral y se leyó un documento con fuertes críticas a las políticas de Javier Milei.

El texto, elaborado por la conducción sindical, cuestionó el ajuste impuesto por el Gobierno en acuerdo con el FMI y anticipó nuevas medidas de fuerza si no se abren instancias de diálogo. “El trabajo es sagrado”, fue la consigna que encabezó una jornada marcada por la tensión en la calle y la resistencia sindical.

“Estamos preocupados y alertas ante un Gobierno Nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando las y los trabajadores activos y pasivos con el deterioro de sus ingresos. Paralelamente, en contraste, el sector financiero capitaliza ventajas y multiplica obscenamente sus ganancias”, dice el documento de la CGT.

Jorge Sola, vocero de la CGT y secretario general del sindicato del Seguro, indicó: “Luego del paro general nos encontramos con dos malas noticias: un aumento de la inflación del 3,7% que no estaba previsto y una devaluación el día lunes que ronda el 10%. En ese contexto, no hubo ninguna comunicación por parte del gobierno. Si hay algo que hemos planteado es que nosotros necesitamos mesas de diálogos para tratar de hablar sobre inversión, producción, desarrollo y trabajo. Son cosas que hoy en este éxtasis financiero nosotros no participamos. Los trabajadores de lo que viven es de los ingresos salariales. Para eso tiene que haber trabajo y para eso tiene que haber inversión genuina”.

La convocatoria a la marcha fue definida hace dos semanas tras dos horas de reunión que mantuvieron los secretarios generales en la sala Saúl Ubaldini de la sede de Azopardo, que fue encabezada por el triunviro de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), escoltado por el camionero Octavio Argüello. A su vez, participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Palazzo (La Bancaria), Omar Plaini (Canillitas) y Abel Furlán (UOM).

Jubilados

En paralelo, las organizaciones de jubilados realizaron una nueva protesta en el Congreso para reclamar por el ajuste brutal en sus haberes jubilatorios y el recorte en el acceso a los medicamentos. La respuesta del Ejecutivo nacional, otra vez, un inmenso operativo que avanzó con Gendarmería y Policía Federal sobre un puñado de manifestantes a los que corrió hasta la calle Perón para liberar la avenida Callao.

"La Gendarmería reprimió, dio sin asco. Las ligamos todos los jubilados, pero esta es una lucha que no vamos a abandonar", dijo Graciela, una de las jubiladas que está presente cada miércoles.

Luego de una primera avanzada de la Policía Federal y Gendarmería sobre Callao, un grupo de jubilados se reunificó en la Plaza Congreso para intentar emular la ronda en torno al edificio legislativo, pero estaban impedidos de hacerlo por el vallado. Tampoco les permitieron realizar el clásico "semaforazo".

Durante el operativo de las fuerzas federales --que en la movilización que acompañó el paro de la CGT había recibido una orden judicial que impedía la aplicación del protocolo de seguridad-- una jubilada que protestaba sufrió un descompensación tras intentar alcanzar a los diputados Laura Rodríguez Machado (PRO) y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), ambos votaron para sostener el veto del presidente Javier Milei contra la Ley de Movilidad Jubilatoria en septiembre pasado.

La manifestante quiso tirar una de las vallas que las fuerzas federales levantaron para aislar el Congreso de la Nación y cercar los ingresos desde Rivadavia, Combate de los Pozos e Irigoyen. La mujer tuvo que ser asistida por el Same, que la trasladó en una ambulancia para su atención.