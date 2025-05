Pullaro contra Amsafé: "Están enojados porque se les terminó la extorsión de los paros"

En plena paritaria, el gobernador contestó al gremio docente, desde donde dijeron que al gobierno no le interesa el sueldo docente. “Les molesta no poder hacer más paros", dijo

Pulalro vs. sindicalismo

Luego, continuó: “Aunque no les guste, los salarios crecieron por encima de la inflación en 2024. Estoy de acuerdo con que las cosas no están bien con los empleados públicos en el país pero tampoco con el empleo privado de los diferentes sectores de la economía y a todos nos faltan recursos. Es un momento para poder ajustarnos y así invertir. No puedo dejar de invertir en la obra pública, no puedo pensar solo en un sector”.