La agencia que le puso "play" a la publicidad en Rosario

A la par de Alberto trabaja Virginia quien entró a la agencia en el año 79 por su formación en estadísticas. Eran épocas donde no existía internet, ni había acceso a mediciones de ningún tipo, por lo cual la misión de ella fue hacer un trabajo de campo aportando mediciones propias para las marcas que atendían en la agencia . “Contribuía a los equipos de venta de los clientes y hacíamos nuestras propias investigaciones, sacábamos muestras y de esa manera estimábamos la venta de la competencia y el posicionamiento de las marcas para las que trabajamos ”, recuerda Virginia y suma: “todo lo teníamos que generar, no había información y si existía no tenías acceso porque los costos eran altísimos. Por ejemplo, se hacía un lanzamiento como el de la leche cultivada de Cotar y armábamos focus groups para hacer pruebas de cada uno de los productos y a partir de ahí sugeríamos si iban con frutas, sin frutas, si se necesitaba más azúcar. Realmente era un laburo codo a codo con cada uno de los clientes donde la agencia hasta sugería cuestiones de producción”.

El mix entre lo que fue y lo que será

La agencia Play Publicidad tiene tres ejes, tal como explica Alberto. Por un lado, el área de creatividad, por el otro el de planificación de medios y la última de gestión de cuentas. Los define que no suelen tener “clientes golondrinas”, sino que son cuentas que perduran en el tiempo, para lo cual el buen vínculo, los buenos resultados en ventas y la creatividad son esenciales. Hoy entre las marcas más fuertes que atienden en su cartera están: Aercom, La Egipciana, Boston Medical Club, Hospital Italiano y Roshaus BMW, entre otras.

79798605.jpg Virginia y Alberto trabajan juntos desde hace muchos años, ella entró a la agencia en 1979 para hacer estadísticas. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Respecto de la demanda actual de los clientes, Virginia desarrolla: “El cliente quiere unificar la agencia tradicional con la agencia digital, donde hay un mix entre la pauta en medios masivos y la digital. A muchos no les está sirviendo el modelo sólo digital y eso nos consta porque recibimos consultas concretas de muchos clientes. En el mundo exclusivamente digital no encuentran la panacea prometida”. Ellos tienen mucho expertise histórico en planificación de medios y aseguran que “creemos en los medios masivos por los mayores resultados que dan, además el medio masivo te hace ir luego al digital para encontrar los datos puntuales, porque ya nadie anota ningún dato que ve por televisión o escucha por la radio”. Esta es la forma en la que se complementan, porque otro dato que aportan es que, si bien una publicidad en digital puede haber sido vista, según las mediciones, por ejemplo por unas cinco millones de personas, luego les pasa a los clientes que no tienen retorno real de eso en su cotidianeidad.

Creatividad para lo que llega

Alejandro Nannini es el director creativo de la agencia y tiene una clara idea de lo que buscan para este año. Explica a suplemento Negocios de La Capital que “creemos que la creatividad es la herramienta más poderosa en lo que es la publicidad. En lo que será este año, que es una incógnita bastante fuerte, lo que siempre dice Banchero y yo adhiero es que lo peor que puede hacer un anunciante es desaparecer, porque todo el trabajo que podés estar haciendo en publicidad y de posicionamiento de marca de repente se corta. Lo más perjudicial para la marca es desaparecer completamente porque la gente la olvida porque hay mucha competencia. En esa línea, la idea para este año es seguir trabajando con los anunciantes este concepto, sostener lo que venimos haciendo y optimizar los recursos con creatividad y con una estrategia bien clara”.

Otro costado de esto son las estrategias de las marcas para posicionarse y comunicar su producto dentro de un mercado muy competitivo en todos los canales de venta. Martín Traverso, director de Marketing de la agencia, detalla que hoy no sólo es importante el producto sino fundamentalmente posicionar la marca. “A raíz del surgimiento del marketing directo pareciera que el producto es el rey, que en parte está bien, pero en momentos como éste donde hay un alto grado de incertidumbre, de volatilidad, la marca te garantiza lo que vos estás comprando. Y esa marca a través de sus campañas y comunicaciones te hizo saber durante un montón de años que podés confiar en ella. Decime si no hay valor ahí. Hoy estamos en un desafío en esta alta competencia por lo tanto es muy necesario poder explicarle a la gente el valor de tu marca”.

Al cierre de esta entrevista, hay algo que Alberto dice que no ha cambiado mucho en estos 60 años de publicidad en Rosario. Y esto es la dificultad para que los empresarios locales entiendan y se decidan invertir más en la comunicación de sus marcas. Ese será un desafío que queda por delante para toda la industria publicitaria.