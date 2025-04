Viajes de negocios a China: una oportunidad para abrir nuevos mercados

81158663.jpeg Cristina Schifano, gerente de Ventas de Daminato. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El próximo viaje a China, con salida en septiembre, propone 13 días allí y suma tres más adicionales en Dubái y Abu Dhabi: “Como son viajes largos hasta el destino y luego también muy exigidos de actividades, aprovechamos las escalas que nos dan las aerolíneas para hacer un stop over y descansar”, explica Schifano respecto a la parada en los Emiratos Árabes.

En el Tour de Agronegocios China 2025, Beijing y Shanghái son las principales ciudades del itinerario, pero también se le suman Changchun, Xian y Suzhou, donde alternan actividades del rubro como visitas a fábricas, puertos, aceiteras y empresas alimenticias, además de otras turísticas para conocer la cultura e historia de los destinos: “China es un país disruptivo, con gran historia y producción, que combina antigüedad y modernidad con grandes avances tecnológicos. La idea es que los viajeros puedan llevarse una impresión completa del país, además de hacer negocios”, agrega Louro.

La edición a China de este año cuesta u$s 6.990 e incluye los pasajes aéreos por la aerolínea Emirates, todas las excursiones, traslados, visitas y hospedaje en habitación doble en hoteles de primera línea. A su vez, este destino en particular, precisa de visa turística, un trámite del que Daminato se ocupa, aunque el costo del viaje no incluye el trámite de visado.

Desde Rosario para todo el país

La propuesta tiene una impronta federal a la que se suman empresarios de distintas ciudades del país como Chaco, Entre Ríos, Bahía Blanca, Mendoza e incluso de zonas de la provincia de Buenos Aires: “La mayoría de los viajeros que participan de un tour, luego regresan en busca de participar de otro, como han sido los de Sudáfrica o Egipto y Turquía”, aporta Schifano. Para generar un vínculo previamente a subirse al avión, la Fundación Libertad y Daminato realizan encuentros presenciales y virtuales para ajustar la agenda y brindar información extra sobre el destino, profundizando acerca de su historia, economía, y dinámica comercial. “Esa preparación previa es clave para que cada participante aproveche al máximo la experiencia. Además, el recorrido se adapta: si hay un interés puntual, se puede sumar una visita específica”, cuenta Louro.

81158650.jpeg Sergio Louro, director del Centro de Gestión Agropecuaria de la Fundación Libertad. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Más allá del aprendizaje y los contactos que se generan en el destino, los organizadores destacan que el objetivo final es construir relaciones comerciales duraderas: “Después del viaje, desde la Fundación acompañamos y tratamos de vincular a las partes, pero las negociaciones que surjan después son libres. Lo importante es que el productor tenga acceso a ese mundo”, remarca el representante de la Fundación Libertad y menciona que, a partir de estos viajes, socios de la entidad han tenido la oportunidad de importar maquinaria o establecer modelos de cooperativas para exportar a gran escala, algo clave para ingresar al mercado chino, que demanda volumen y capacidad logística.

Si bien la experiencia fue creada para socios, alumnos y ex alumnos de la Fundación Libertad, también está abierta a cualquier persona vinculada al sector agroindustrial. A su vez, Daminato propone a interesados acercarse con sus inquietudes con el fin de armar viajes específicos para otros sectores: “Tenemos un interés real en seguir desarrollando este tipo de actividades que combinan formación, turismo y oportunidades comerciales", propone Schifano en diálogo con Negocios de La Capital.

China: una oportunidad en un momento estratégico

Desde hace quince días la guerra comercial entre Estados Unidos y China no tiene tregua. Los mercados internacionales están atentos a las medidas que toma cada gobierno para tener cintura a la hora de tomar decisiones respecto de los productos que pueden exportar o importar. En el medio, una Unión Europea que todavía está definiendo su rol dentro de este contexto. Es por esto que, en este marco, visitar China puede ser realmente estratégico para los empresarios argentinos, porque en el caso de que el gobierno de Donald Trump vuelva a tomar la decisión de subir los aranceles de forma significativa, Argentina no tendrá más opción que mirar hacia China. La suba de aranceles rige por el momento sólo para el país asiático y está suspendida por 90 días para 75 países.

Respecto de los principales productos que Argentina exporta a China, la mayoría son del sector agroindustrial porque China es considerado el principal importador mundial de alimentos y comodities agrícolas. Porotos de soja, aceites vegetales, carne bovina y otros productos alimenticios salen desde los puertos del Gran Rosario por la hidrovía con destino a China. También se exportan minerales como cobre y aluminio, por lo cual los empresarios de esos sectores son los más interesados en realizar este tipo de viaje corporativo. Pero, también pueden ser una buena oportunidad para hombres y mujeres de negocios que busquen importar productos para comercios, ya que el gigante asiático tiene la ventaja de ser muy competitivo en precios.

81154862.jpeg La imponente magnitud del puerto de Shanghái.

Para entender el crecimiento de este mercado, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario puntualiza que el crecimiento de la demanda de productos argentinos a China ha crecido significativamente en las últimas décadas. Mientras en 1993 China era destino del 1,2% de las exportaciones, para 2023 representó casi el 8% del valor exportado al exterior, luego de alcanzar un máximo de 10,5% de las exportaciones en 2019.

“En 2023, Argentina exportó a China más de u$s4.400 millones en productos de la cadena agroalimentaria, representando más del 85% de las exportaciones totales hacia este destino. Entre los principales productos exportados se destaca la carne bovina, poroto y subproductos de soja, cebada y sorgo. En los últimos años China se ha consolidado como el segundo destino más relevante para las exportaciones argentinas, detrás de Brasil”, detallan desde la entidad.

En el promedio de los últimos 5 años, más del 75% de las exportaciones a China consistieron en productos del complejo soja o carne y cueros bovinos, fundamentalmente poroto de soja y carne bovina deshuesada y congelada. En este sentido, China es destino de más de 90% de las exportaciones de poroto de soja desde Argentina y más de la mitad de las exportaciones argentinas de carne bovina.