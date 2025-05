El dólar minorista superó $1.220 y el gobierno hizo un fuerte pago al FMI

Tras tocar un récord desde que empezó a flotar entre bandas, el dólar oficial mayorista cerró en baja y finalizó por debajo de los $1.200. Pero el giro en esta cotización se produjo sobre el final de la rueda y no alcanzó a trasladarse al tipo de cambio minorista, que en promedio superó los $1.220.

Pago al FMI y al BCRA

Las reservas brutas cayeron u$s 427 millones, la mayor baja desde el 31 de marzo, hasta los u$s 38.552 millones. Fue tras el pago de un vencimiento de u$s 600 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). El pago al FMI fue compensado apenas parcialmente por suba de cotizaciones en el oro y otras monedas.