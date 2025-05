Natalia Oreiro habló sobre la polémica: "Cuando estoy con mi hijo no me gusta que me invadan"

Ante la fuerte repercusión, Oreiro hizo un video en redes sociales. “ Decir que no no está mal, y no estar disponible para el deseo del otro no es un problema de uno, sino, en todo caso, del otro”, comentó la actriz en su contundente descargo.

Qué dijo Natalia Oreiro sobre el video viral

Frente a los miles de comentarios, tanto de apoyo como de indignación sobre la actitud de Oreiro, la actriz rompió el silencio y a través de un video en Instagram se refirió al hecho.

"Hola, ¿Cómo están? Bueno, no pensaba pasar por acá para aclarar nada porque me parecía que no era necesario... pero parece que sí", comenzó entre risas Oreiro.

Luego, dio detalles sobre el contexto en el que ese video fue grabado: “Estábamos con mi pareja y con mi hijo paseando un domingo como cualquier familia”. Oreiro remarcó que junto a su pareja venían respondiendo a todos sus fanáticos y sacándose fotos con los allí presentes. Sin embargo, en un determinado momento, se empezaron a acumular muchas personas. “De repente, una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso, y yo estaba con mi hijo al lado mío, y esa situación para mí fue altamente incómoda, porque no me gusta que lo filmen, no me gusta que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor de edad y no elige esto. Entonces, yo le dije que por favor no lo siguiera haciendo", agregó la actriz.

Fue en ese momento cuando reflexionó: "A veces me olvido que de repente no somos cualquier familia, pero bueno, me encantaría poder serlo a veces para tener eso, la libertad de poder pasear con un marido".

Luego se refirió a su actitud y rol de madre en una situación como ésta: “Desde que soy mamá, mi prioridad es su bienestar. Incluso, en un lugar donde hay mucha gente en la vía pública, hasta me da miedo de perderlo, no sé, cosas de madre".

Antes de finalizar con su descargo, la actriz pidió disculpas si se generó algún tipo de malentendido. “Lamento que no se haya entendido, lamento quizás si se armó una pequeña polémica. Creo que siempre fui una persona muy agradecida con lo que me tocó vivir e intento obrar en consecuencia a lo que elegí también como medio de vida”, comentó Oreiro.

Para cerrar, Natalia repitió que su actitud fue en defensa de su hijo y pidió más respeto a sus seguidores: “Me gusta, dentro de lo que se pueda, disfrutar como una familia normal, y cuando estoy con mi hijo no me gusta que me invadan. Es solamente eso. Si no se entendió, lo siento mucho, pero me parece súper importante que se respete eso, digamos, la negativa de alguien a no querer acceder al deseo del otro. Les mando un beso grande y les deseo mucho amor, que es lo que más necesitamos. Más amor, por favor".

oreiro descargo 2.mp4

>>Leer más: Natalia Oreiro mostró su receta de cheesecake y revolucionó las redes