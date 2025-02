Franquicias 2025: los formatos más rentables y atractivos para invertir

Por su parte, Lucas Löbel, responsable de CentroFranchising, indicó que las perspectivas para el 2025 son positivas si se las mide con lo que fue el arranque del 2024, cuando el cambio de Gobierno y medidas como la fuerte devaluación del peso en enero generaron cautela entre los inversores, a la espera de ver cómo se acomodaba la economía. “El 2024 terminó mejor de lo esperado, aunque esto se dio en el segundo semestre, ya que el primero fue más complejo. Además, se liberaron locaciones, hace un año y medio era difícil conseguir locales y los que había tenían precios altísimos. Ahora hay más oferta de inmuebles”, aseguró el especialista en franquicias.

>>Leer más: Modo vacaciones: los seguros que más contratan los rosarinos

Franquicias con modelos rentables

Pese a la estabilidad económica, el 2025 es un año electoral y es común que los inversores estén más atentos a ver los resultados antes de apostar a nuevas aperturas. Sin embargo, Canudas destacó que es la primera vez que esta situación no preocupa a consultoras como la suya, dado que hay una visión muy clara del gobierno de Javier Milei de estímulo al sector privado que genera confianza entre los empresarios. “En otras épocas, a partir de mitad del año se paraban las solicitudes de franquicias por temor a lo que podía pasar, este año no va a ocurrir por la política pro empresas”, aseguró.

El terreno inversor es variado. Por ejemplo, Canudas sostuvo que, a partir de las fusiones y adquisiciones de ciertas compañías (Banco Galicia avanzó con la compra del HSBC y Cencosud acaba de adquirir Makro), sumado al cierre o achicamiento de ciertas empresas, hay un segmento de personas que recibieron indemnizaciones. Ese es un sector al que les suelen interesar las franquicias a la hora de pensar en un proyecto propio.

Este segmento puede verse atraído por ingresos bajos a las franquicias que van desde u$s 10 mil a u$s 30 mil. Por ejemplo, negocios gastronómicos que pueden montarse en locales pequeños o con despacho de productos bajo la modalidad take away o también las marcas que venden mono productos como casas de empanadas y pizzas, heladerías, panaderías y chocolaterías. También los cafés de especialidad con locales chicos y ventana de atención a la calle.

Para Löbel, la mayoría de los interesados en ingresar a este mercado se mueve en un rango de inversión de entre u$s 40 mil y u$s 150 mil. “Son pocos los que manejan cifras superiores, pero quienes lo hacen pueden acceder a marcas con trayectoria como la pizzería Kentucky, Tostado, Peñón del Águila, Chicken Chic o Almacén de Pizzas, que se ubican por encima de los u$s 200 mil”, indicó el consultor. A su vez agregó que los franquiciados apuestan cada vez más a negocios con buena logística, donde los franquiciantes se encargan de proveer la mercadería y todo lo relacionado a la imagen de marca y la capacitación del personal.

Lucas Löbel.jpg Lucas Löbel, consultor de Desarrollos en CentroFranchising. Foto: gentileza CentroFranchising.

Indumentaria, la gran perjudicada

Ambos entrevistados coincidieron en que la indumentaria es el sector que se vio más afectado, ya que a las grandes marcas les conviene vender ropa al por mayor a otros negocios antes de abrir franquicias, con todos los costos y procesos que esto implica. Además, hicieron hincapié en que los precios en Argentina son caros en comparación con otros países que venden prendas de mayor calidad y, según Canudas, hasta un 50% más económicas.

>>Leer más: Franquicias: ¿cuáles son las más buscadas en Argentina y en Rosario?

Marcas con espalda para salir al mercado

Según una investigación de Canudas Franquicias, las marcas que están en condiciones de salir de Rosario o la zona a nuevas provincias son: Sonder, Óptica Schellhas, Bajo Cero, Energiu, Cumbre Nevada, Rock and Fellers y Supermercado Dar.