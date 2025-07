Franquicias 2025: ¿cuánto sale invertir en una marca líder?

Inversiones de gran porte

Entre las marcas relevadas por la Asociación de Franquicias, se encontraron niveles de inversión muy variados, concentrándose la gran mayoría entre u$s 16 y 50 mil (35%) o entre u$s 51 y 100 mil (otro 35%). Sólo el 9% ofrece propuestas por debajo de los u$s 15 mil, un 12% entre u$s 100 y 200 mil y otro 9% requiere inversiones por encima de los u$s 200 mil. En este último grupo suelen encontrarse las franquicias vinculadas a sectores de alta inversión, como gastronomía con locales de gran superficie, gimnasios, hoteles y estaciones de servicio, o marcas internacionales con exigencias específicas de infraestructura y equipamiento.

Estas opciones, si bien implican una barrera de entrada más alta, también suelen ofrecer retornos más significativos en el mediano plazo. Así lo analizó Carlos Canudas, consultor internacional en franquicias, quien destacó que, para ingresar a una marca de alta inversión se habla de desembolsos iniciales por encima de los u$s 350 mil. En estos casos no solo cuenta la influencia de la empresa detrás sino la cantidad de metros cuadrados que requiera la sucursal.

“En cadenas de fast food, por ejemplo, se necesitan locales grandes para montar la propuesta, de 300 o 400 m2 y hoy el costo del m2 puede llegar a los u$s 2000. Otro caso es el de los hoteles, donde vos primero tenés que construir el edificio y después buscás la licencia que querés traer al país, puede ser de cadenas como Sheraton o Hilton, todas esas empresas llegan a través de franquicias”, sostuvo Canudas.

Muchas además cobran un fee de ingreso, también llamado canon de entrada, que es un pago inicial que un franquiciado debe abonar al franquiciador para poder unirse a una red. Este pago cubre el derecho a utilizar la marca, recibir la formación inicial, acceder a los manuales operativos y recibir asistencia en la puesta en marcha del negocio, entre otros beneficios.

El consultor señaló que mientras antes se hablaba de un promedio de 24 meses para recuperar la inversión inicial, en la actualidad ese tiempo se corrió a un período de entre 30 y 36 meses, porque el contexto económico redujo los márgenes de rentabilidad de las marcas. “El aumento de los costos operativos, materias primas, servicios y tarifas, combinado con una caída en el consumo, está prolongando los plazos de recuperación de los franquiciados. A pesar de esto, el sector de franquicias proyecta un crecimiento de dos dígitos este año, en torno al 10%, con la incorporación de entre 180 y 200 nuevas marcas al sistema”, estimó Canudas.

Gastronomía al frente

Dentro del universo de empresas franquiciantes, la gastronomía representa el 45% de las aperturas y le siguen los negocios especializados con un 25%. Luego con porcentajes menores, en torno al 20%, se reparten la indumentaria, las sucursales de salud y las de bellezas y por último siguen aquellas que acercan servicios o cursos de capacitación. Acá va un paneo de algunas marcas líderes en este segmento y los valores que piden para la apertura de sucursales bajo sus estructuras operativas.

Lucciano's

Vale aclarar que la inversión inicial incluye una serie de conceptos clave que permiten al franquiciado comenzar a operar con todas las herramientas necesarias desde el primer día. Dentro del valor que se abona, se encuentra el derecho de ingreso a la marca, pero también el acondicionamiento del local, el equipamiento y mobiliario requerido para la operación, un stock inicial de productos y una campaña de publicidad de lanzamiento. Aunque puede haber gastos por fuera que debe abonar el franquiciado, como reformas al inmueble donde se instalará la propuesta.

-Antares: arriba de los u$s 120 mil la inversión inicial. Se suma un fee de ingreso de entre u$s 10 mil a u$s 22 mil dependiendo el formato.

-McDonald's: según la información provista por Canudas, solo hay 25 franquicias en Argentina y los otros puntos de venta 200 pertenecen a Arcos Dorados que, a su vez, es masterfranquiciado de McDonald’s Corporation.

-Mostaza: la inversión total parte de los u$s 500.000 (según el formato), con un canon de ingreso desde u$s 50.000. La inversión inicial sin stock arranca en u$s 400.000 + IVA, y el stock estimado es de u$s10.000 + IVA. Las regalías son del 6% y el contrato tiene una duración de cinco años, con opción de sumar otros cinco años más.

-Café Martínez: para una tienda tradicional, el desembolso inicial parte de los u$s 120.000, mientras que para un modelo tipo stand comercial puede comenzar en los u$s 50.000.

-Lucciano's: la apertura de una sucursal de la heladería arranca en los u$s 200.000.

-Kentucky Pizzas: desde u$s 120.000 como inversión inicial.

-Almacén de Pizzas: requiere una inversión inicial en torno a los u$s 230.000.

-Grido: el formato de franquicia estándar ronda los u$s 60.000 y el stand micro los u$s 35 mil.

-Tostado Cafetería: una sucursal requiere una inversión base de u$s 200.000 con un fee de ingreso de u$s 30.000, según la consultora Centrofranchising.

-John’s Burger: la cadena de hamburguesas rosarina requiere una inversión total de u$s 80.000, más un fee de ingreso de u$s 20.000, según información de la consultora Chubits.

-Temple Bar: inversión de u$s 150.000, más un fee de ingreso de u$s 25.000.

-Dean & Dennys: inversión de u$s 200.000, más un fee de ingreso u$s 25.000.

-Negroni: la inversión arranca en u$s 300.000, más un fee de ingreso de u$s 20.000.

Canudas agregó que también se da el caso de grandes cadenas extranjeras como Burger King o KFC que trabajan con sucursales propias, sin recurrir a franquiciados.

Otro rubros en puja

Según el relevamiento realizado por AAMF, el rubro Estética y Salud estuvo a la cabeza con un 49%, seguido por Servicios con 39%, Indumentaria y Calzado con 11% y bastante más atrás Gastronomía que, pese a ser el sector que concentra la mayor cantidad de marcas, solo creció en un 6%, seguido por Comercios Especializados con el 3%. El único rubro que mostró un retroceso fue Capacitación que cayó un 10% en base a las 3 cadenas participantes de la muestra.

En cuanto a los precios de algunas de estas franquicias figuran:

Smart Fit: la cadena de gimnasios establece una inversión inicial de u$s 300.000 y un canon de ingreso de u$s 35.000.

Rebecca Beauty & Nailbar: un local de la marca requiere una inversión inicial de u$s 100.000 y un fee de ingreso de u$s 5.000.

Giro Didáctico: la marca de materiales, juegos y juguetes educativos fija un a inversión base de u$s 75.000 y un canon de ingreso de u$s 5.000.

Pampero: la marca de indumentaria parte de los u$s 150.000 aproximados y el canon de ingreso es de unos u$s 5.000.

Definit: el centro de depilación láser y estética demanda un monto de ingreso de entre u$s 150.000 y u$s 200.000.

Perramus: la marca de indumentaria pide una inversión en torno a los u$s 44 .000

Otro dato interesante que surge del relevamiento es que el 83% de las cadenas relevadas tiene multi franquiciados, es decir empresarios que operan más de un punto de venta, lo cual es una muy buena señal ya que un inversor que vuelve a elegir la misma franquicia es una doble señal de confianza. El promedio general de la muestra es de 1.4 punto de venta por franquiciado, pero tan sólo el 10% alcanza un promedio de 2 o más.

Perramus

El caso de las franquicias low cost

Según Canudas, el crecimiento en la red de franquicias durante el 2025 se va a dar empujado, principalmente, por el segmento de franquicias low cost, que son aquellas que requieren de poca inversión. Abarcan diversos rubros, como pizzerías, locales de empanadas, heladerías, cafeterías, servicios de estética o idiomas y venta minorista, con casas de productos para el hogar o insumos informáticos. Suelen caracterizarse por locales pequeños y modelos de negocio enfocados en delivery, take away o venta directa al público.

“Hablamos de inversiones de menos de u$s 40.000, donde el franquiciado no pretende tanto recuperar el capital, sino más bien garantizarse un ingreso por mes, como si fuera un sueldo. Acá se usa, por ejemplo, el dinero de retiros voluntarios o personas que tenían un ahorro guardado y siguen trabajando, pero buscan un segundo ingreso”, explicó Canudas.

Desde la Guía de Franquicias, medio que reúne a empresas franquiciantes, consultores y proveedores del país, remarcaron que los formatos low cost crecieron con mayor rapidez, sobre todo a partir de la pandemia y en contextos económicos marcados por la incertidumbre o la inflación. “Aun así, las franquicias consolidadas continúan posicionándose como una opción más estable y segura a largo plazo, especialmente para inversores con mayor disponibilidad de recursos y menor tolerancia al riesgo”.

-Casas de empandas: según el consultor, las franquicias de casas de empanadas se pueden dividir en distintas categorías, aunque en su mayoría no superan los u$s 35.000. Hay algunas excepciones como la marca El Hornito Santiagueño que requiere una inversión un poco más elevada, en torno a los u$s 50.000.

-Tomasso: la casa de pizzas y empanadas pide una inversión de u$s 30 mil.

-Costumbres Argentinas: la cadena de panificados, empanadas y comidas listas para llevar, presentó un nuevo formato de franquicia low cost. Bajo el nombre “Compact”, la propuesta requiere una inversión inicial a partir de los u$s 20.000.

-Eqo Natura: la marca de dietéticas y venta de productos saludables establece una inversión total de u$s 28 mil, incluyendo un stock inicial para arrancar el negocio.

ISE Cursos: el instituto que brinda capacitación laboral con certificación nacional e internacional pide un ingreso de u$s 6.000 para cursos a distancia y de u$s 15.000 para cursos presenciales que requieren de un local.

Empresas que están por abrir franquicias en Rosario

-Vendo su auto: la empresa especializada en la venta de vehículos de dueño a dueño abrirá en los próximos días un local en la ciudad.

-PrintEco: la firma de servicios gráficos de impresión planea abrir un local en Rosario para el mes de octubre en 27 de febrero al 1200.

John’s Burger: estrenará una sucursal en Funes a finales de agosto.

Eqo Natura: abrió hace dos semanas una tienda en calle Italia entre Rioja y San Luis.

Al Puro Huevo: está buscando franquiciados para abrir locales en Rosario y la región.

Don Pizza: tiene programada la apertura de una sucursal para octubre. Están buscando locación en Barrio Abasto, Lourdes o Martin.

Franquicia de milanesas de la mano de Messi

El Club de la Milanesa anunció a Lionel Messi como embajador global de la marca. Según contó Santiago Magliano, uno de los fundadores de la cadena, el vínculo surgió a través del empresario rosarino Reinaldo Bacigalupo, máster franquiciado en Rosario y Miami, y del entusiasmo del jugador por el proyecto y su amor por la milanesa. "A Leo le gusta la milanesa y como empresa argentina le gustó mucho nuestro proyecto y a nosotros nos pareció que era el momento indicado para llevar al mundo este clásico plato", aseguró el empresario.

La marca ya avanzó en su estrategia de internacionalización con una sucursal en Uruguay y otra en Miami, que abrió unos meses atrás. La alianza con el diez del fútbol ya empezó a despegar con la apertura de un segundo local en Miami que abrirá a finales de año en North Beach, barrio conocido como “Little Buenos Aires”, y que estará a cargo de Bacigalupo y sus socios. El plan de la cadena contempla expandirse por América Latina y desembarcar en España para el 2026.

Club de la Milanesa

La inversión necesaria para abrir un local en el exterior es considerablemente más alta que en Argentina. “Necesitamos que quienes se asocien sean grandes operadores gastronómicos, con capacidad de gestión y proyección. No se trata de una inversión menor porque no se hace por un solo local sino por la apertura de varios”, advirtió Magliano.

En el caso de aperturas en Argentina el empresario aclaró que, si se opta por un formato estándar, que es el de restaurante tradicional con delivery, la inversión no baja de los u$s 300.000 y puede llegar hasta los u$s 500.000. En este sentido, destacó que continúan creciendo en el país a pesar de considerar que tanto este año como el anterior fueron de transición. A su vez, avanzan en la construcción de una nueva fábrica en la zona norte del conurbano bonaerense, como parte de su plan de expansión.

La cadena acaba de inaugurar un local en el Rosedal de Palermo, en Buenos Aires, que no solo representa una ampliación comercial, sino también una renovación del producto. “En un momento habíamos industrializado la producción de la milanesa para acompañar el crecimiento, pero ahora retomamos la forma artesanal de cocinarla y el cambio se percibe", aseguró Magliano.

También hubo un cambio de imagen relevante, que implicó salir de la estética industrial para adoptar un estilo más limpio, moderno y joven. Este rediseño acompaña una evolución que comenzó en Uruguay, siguió en Miami y ahora se consolida en Argentina. La transformación se refleja en el mobiliario, la ambientación y la experiencia general del cliente, como ya se puede ver en el renovado local de Pichincha, en Rosario, que funciona como ejemplo del nuevo concepto visual.