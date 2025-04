"Mes del Compostaje": la Municipalidad de El Trébol promovió acciones para el cuidado del ambiente

Mediante la utilización de una herramienta construida por el Consorcio Girsu Micro Región 2D, la Municipalidad de El Trébol realizó una jornada donde se comenzó a trabajar en el desprendimiento de los laterales de cubiertas de motos, autos y camionetas, posibilitando de esta manera reducir las cubiertas y evitar la posibilidad de acumulación de agua.

Los neumáticos fuera de uso son aquellos que ya fueron utilizados y retirados, porque no se los puede o no se los quiere reutilizar, pasando a ser residuos sólidos urbanos de manejo especial.

Estos residuos, originan una importante problemática socioambiental, ya que son muy escasas las posibilidades de reciclaje debido a los altos costos que esto demanda, por lo cual no sólo no hay un aprovechamiento de un modo ambientalmente deseable, sino que se convierten en un pasivo ambiental contaminante para el ambiente y con riesgos para la salud, al no recibir un destino adecuado.

Desde el Consocio Girsu Micro Región 2D, se comenzó a trabajar hace un tiempo en busca de soluciones, lográndose fabricar la herramienta que hoy se utiliza y que permitió desarmar en una jornada más de 100 cubiertas en la ciudad.

En Argentina, se generan más de 178.000 toneladas de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) al año.

Venta de material reciclado

La Municipalidad realizó además una nueva venta de plásticos y aluminio de más de siete mil kilogramos, los cuales fueron recuperados gracias al compromiso de los vecinos y empresas que separan en sus domicilios, y al trabajo de recolectores y personal del área de Ambiente municipal.

En la Planta de Separación, Clasificación y Acondicionamiento de RSU (Residuos Sólidos Urbanos), se clasifican los residuos y posteriormente, se acondicionan y enfardan para su venta, un trabajo continuo que permite ir consolidando las políticas ambientales llevadas adelante por el municipio, las cuales fueron planificadas y propuestas oportunamente por la intendente Natalia Sanchez y su equipo de trabajo, lo que fortalece el cuidado del ambiente.

Los kilos de materiales recuperados, estuvieron compuestos por pet color, pet cristal, pet aceite, polietileno de alta densidad, bazar, plásticos de un sólo uso, aluminio aerosol y aluminio latas.

"El Trébol necesita que cada vez sean más los ciudadanos y empresas que separan sus residuos en domicilio, para que éstos sean recuperados, luego insertados nuevamente en el circuito productivo y fundamentalmente, no vayan a entierro", indicó Sanchez.

