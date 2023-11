Jugar al fútbol después de los 50: cuáles son las lesiones más comunes y cómo prevenirlas

La actividad física es fundamental para la salud, para incrementar el bienestar con el paso de los años y para sentirse bien anímicamente. La clave para que no se genere el efecto contrario, y pasarla mal, está en elegir una práctica deportiva adecuada, teniendo en cuenta gustos, estado físico, edad y el resultado de los chequeos médicos.

Si no se cumplen ciertas pautas, lo más probable es que el partidito de fútbol o tenis del fin de semana, la salida a trotar de vez en cuando o el "meterse" en un gimnasio sin ningún seguimiento termine en lesiones, algunas de las cuáles pueden ser serias y requerir mucho tiempo de recuperación e incluso cirugía.

El médico traumatólogo Gabriel Martínez Lotti, director del COT, ofreció algunas recomendaciones para hacer actividad física de manera adecuada, fortalecer músculos y articulaciones y no padecer en el intento.

Lo primero que señaló el especialista es que si bien hay mayor conciencia en la población general sobre la importancia de hacer deporte de manera regular y realizarse chequeos previos no faltan los que se tiran de cabeza al "fulbito" del sábado o salen a correr sin preparación (entrenamiento regular) ni calzado adecuado, y sufren las consecuencias. Sobre todo si se superaron los 50 años.

martinez lotti medico.jpg

"Nadie discute los beneficios de salir del sedentarismo pero hay cuestiones que tener en cuenta previamente y durante la práctica deportiva", alertó el especialista.

Si se superaron los 50 años los cuidados deben ser mayores que en la juventud. "Y también hay muchísimas personas que hoy están muy activas y quieren entrenar en la segunda edad (luego de los 60) y tercera edad (pasando los 70)",

"Hemos hecho cirugías a hombres de 80 por problemas en las rodillas porque quieren seguir jugando tenis, esto ya no es raro", comentó a modo de ejemplo Martínez Lotti.

El médico, que es un referente en traumatología, dijo que los lunes o martes es común recibir consultas por lesiones que se produjeron durante el fin de semana.

Muchos hombres juegan el sábado o domingo al fútbol, en superficies duras (las canchas con la sequía de los últimos meses no han quedado en el mejor estado), sin el calzado adecuado, con sobrepeso, y todo eso hace un combo peligroso para pies, tobillos, rodillas.

"Pero las más comunes son las lumbalgias, los típicos dolores de cintura. Esta es una consulta muy frecuente", comentó.

Martínez Lotti sugirió una práctica progresiva y guiada de la actividad física que se elija. Pidió también que los varones incorporen yoga y pilates a sus rutinas semanales, algo que es muy efectivo para fortalecer músculos y articulaciones y evitar lesiones.

Los problemas de salud más comunes después de los 50 años

Martínez Lotti hizo mención a las lesiones y problemas más frecuentes que ven en los consultorios, luego de los 50 años:

Lumbalgia: el dolor de cintura o dolor lumbar es la causa más común de consulta al médico deportólogo o traumatólogo por la práctica deportiva. Puede ser debido a patologías discales como hernias o desgarros musculares. La mejor forma de prevenir este problema es realizar ejercidos que fortalezcan la musculatura abdominal y ejercicios de elongación, pudiendo agregar pilates o yoga en forma regular.

Lesiones de pie y tobillo: dentro de este grupo están los esguinces de tobillo o fracturas por estrés. Estas últimas se presentan, generalmente , en pacientes con mal apoyo como aquellos que tienen pie cavo (demasiado arco) plantar. Por eso siempre se recomienda una evaluación con el especialista. Otras patologías que se ven con frecuencia son las fascitis plantares que se deben a procesos inflamatorios de la aponeurosis plantar que se pueden prevenir con calzados adecuados, plantillas y ejercicios de elongación de los músculos de la pantorrilla y planta del pie.

Lesiones de rodilla: las lesiones meniscales y de ligamentos cruzados están en el podio y se deben a rotaciones de la rodilla con el pie fijo. Son cada vez más frecuentes por el tipo de superficie inadecuada en la práctica deportiva o el uso de calzado inapropiado para realizar el tipo de deporte que se elige.

Lesiones de hombros: las lesiones del manguito rotador ( rupturas y tenditis) suelen ser frecuentes en el tenis, golf, básquet y todo tipo de deporte de lanzamiento. Se caracteriza por un dolor fuerte ante la elevación y rotación de la articulación del hombro. En la mayoría de los casos se requiere tratamiento médico, pero si hay rupturas masivas requiere efectuar tratamiento quirúrgico que se hace con microcirugía.

Lesiones musculares: en este grupo incluimos a las tendinitis, desgarros y rupturas tendinosas. En este tipo de patologías, el kinesiólogo desarrolla un papel clave para el tratamiento y recuperación. En ocasiones suelen tratarse con la aplicación de plasma rico en plaquetas (PRP) que colabora en acortar los tiempo de cicatrización, y en casos de rupturas completas se necesita tratamiento quirúrgico.

"Tener que llegar a una cirugía o tratamiento prolongado por no tomar el tema en serio y no cuidarse es una pena. Además, no es lo mismo la recuperación a los 30 años que a los 60. Así que: a practicar lo que más te guste pero de manera consciente, de a poco y cuidando el cuerpo", enfatizó el médico.