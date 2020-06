Con la finalidad de poder atender las consultas y las inquietudes de miles de santafesinos, desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe le solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que restablezca el funcionamiento de la atención personalizada en la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés). El pedido se apoyó en la gran cantidad de reclamos recibidos para poder vehiculizar los trámites que están pendientes, y fue promovido por el presidente de la comisión de Seguridad Social, Walter Ghione.

La extensión de los tiempos para la reapertura al público en general y las innumerables complicaciones que esta dilación generó, llevaron a los integrantes de la comisión de Seguridad Social a aprobar por unanimidad la solicitud al gobierno nacional.

"Es imperativo que vuelva a funcionar la atención personalizada de la Ansés a sus beneficiarios. Consideramos que así como las oficinas de la Administración Provincial de Impuestos (API) y otras oficinas de la administración pública van, paulatinamente, siguiendo los protocolos de higiene y seguridad correspondientes, retomando la atención al público, el organismo más importante a nivel cantidad de beneficiarios, como Ansés, no puede tener sus puertas cerradas de manera indefinida", remarcó Ghione.

Y profundizó: "Esta situación nos preocupa mucho, por eso en la sesión del jueves pasado se aprobó un proyecto que pedía, al menos, que la línea telefónica 130 retome su atención personalizada, para que muchos de los jubilados o beneficiarios que se encuentran en cuarentena y son población de riesgo, puedan evacuar sus consultas y para saber qué pasará a futuro con sus derechos".

En ese sentido, el legislador provincial explicó que "se entiende que la atención al público es una situación muy compleja por la gran afluencia de público que tiene este organismo, pero consideramos que, al menos, se debe comenzar por atender al público, a través de turnos espaciados para ir descomprimiendo".

Y puntualizó que "aunque sea, deberían dar curso a los trámites más urgentes, como los de fondos de desempleo y actualización de datos personales para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Son momentos en los que hay que dar respuestas a los sectores más vulnerables de la sociedad", señaló.

"No creo que la respuesta a estas inquietudes pase por realizar las consultas o los trámites vía online. No solamente porque la página muchas veces colapsa, sino especialmente porque gran parte de los beneficiarios no están familiarizados con las herramientas tecnológicas como para hacerlo de manera eficiente", enfatizó Ghione.