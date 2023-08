El sacudón devaluatorio puso en jaque al sector salud

"No hay precios, este aumento descontrolado de insumos nos preocupa muchísimo, porque de continuar este comportamiento a lo largo del tiempo podría derivar en un escenario de virtual desabastecimiento. Por lo tanto estamos en alerta de lo que está sucediendo. Esto es así en todas las ramas de la economía, pero esta circunstancia no debería suceder en forma tan pronunciada ni crítica en el área de medicina", indicó el titular de la entidad, Rodrigo Sánchez Almeyra, para agregar: "No aparecieron autoridades del Ministerio de Salud de Nación. Por el momento estamos solos en esta corrida cambiaria que no se sabe cuándo va a terminar".