Efecto Uber: choferes de taxi aceptan renovar el convenio colectivo

El Sindicato de Peones de Taxis (SPT) se sumó al pedido de aumento de la tarifa, que los titulares de licencias agrupados en Catiltar plantearon en un 40 por ciento, pese a que otros dueños de chapas consideran que un reajuste sería un "certificado de defunción" del sistema. En este marco, el titular del SPT, Horacio Yannotti, le abrió la puerta a un planteo que surgió desde la Asociación de Titulares de Licencias (Atti). "Que nos convoquen, no hay ningún problema, estamos dispuestos. Vamos al Ministerio de Trabajo, estamos abiertos a aggiornar el convenio, y amerita modificarlo en este contexto que vive el sector. Lo que no vamos a resignar es la relación de dependencia", anticipó el líder de los choferes.

"Nunca nos negamos a una actualización de tarifa porque la inflación existe y los insumos de la actividad taxista como combustibles, mantenimiento y amortización del vehículo aumentan, y no como la inflación que se está marcando ahora. No nos podemos quedar con un valor atrasado, no sé si aumentar un 40 por ciento, pero algo hay que reajustar”, recordó Yannotti, para subrayar: "Nos parece conveniente que se tenga que actualizar la tarifa”. No obstante, aclaró que “el único inconveniente que encontramos es con las tarifas de las aplicaciones que al hacer estos descuentos terribles que hacen, a nosotros nos dejan muy por encima de lo que paga la gente”.

A repasar el convenio

Consultado sobre el pedido de convenio colectivo, que el propio Cesca había propuesto desde Atti poner en debate, Yannotti recogió el guante. "Cesca firmó el actual convenio colectivo de trabajo hace 15 años en el que se buscó la mejor forma tanto para el chofer como para el titular. Si tienen intenciones de hacer modificaciones, el gremio no tiene ningún inconveniente de hacerlo, pero se debe concretar a través del Ministerio de Trabajo (de la provincia). Estamos abiertos a aggiornarlo, porque tiene casi dos décadas y nos parece que sí amerita en función de las circunstancias que vive el sector taxista", puntualizó.

El dirigente señaló: "Nos juntamos en el Ministerio, lo modificamos. No hay ningún problema, pero aclaramos que no vamos a resignar la relación laboral. Esto que emana del gobierno nacional, que se conviertan los choferes en monotributistas o colaboradores, sería la más absoluta esclavitud, sin derechos, cobertura social o aportes jubilatorios. No vamos a renunciar a estos derechos", aclaró.

En tal sentido, si se cambia el convenio habría un aval del sindicato, pero la organización niega que el costo laboral de poner en la calle un taxi represente un 50 por ciento del tortal. "Lo que tenemos que hacer es luchar todos juntos contra las app clandestinas que destrozan el servicio público y hay que evaluar que los colectivos no están todos en la calle y en muchos casos los autos particulares cobran bastante parecido a un boleto de ómnibus. En definitiva, nos perjudicamos todos", remarcó el dirigente de los peones.

A la baja

El SPT admitió, al igual que los titulares, que el servicio está "en vías de extinción", y advirtió un proceso de reducción de conductores en las unidades. "Se ha reducido en forma considerable en los últimos cinco años la cantidad de compañeros, pero seguimos existiendo", dijo su titular. El planteo fue hecho ante la comisión de Servicios Públicos del Concejo, donde Iantosca habló sobre la pérdida de puestos de trabajo, por la escasa renovación de las licencias en los años 2012 y 2013, la dificultades para renovar unidades (estimaron un costo de 26 mil dólares por cero kiómetro) y se sumó al efecto cascada que produce el avance de Uber y Didi.

Iantosca, por su parte, denunció: “Tumbaron al taxi, al transporte escolar, ahora van por los colectivos y los cadetes. Un cadete cuesta 4.500 pesos (por viaje) y un Uber o Didi un 50 % menos. Vienen por todo, ya hay Uber camión. Tenemos un Sindicato de Peones de Taxis que no reacciona. Pedimos que gestionen esa situación, que nos sienten en una mesa", sumó. Y se preguntó: "¿Quién se va a tomar un colectivo? Si te tomás un Uber y te sale más barato”. Y para graficar lo que sucede particularmente en horario nocturno, indicó: "A las 9 de la noche, si no te ponés Uber o Didi, no tenés viaje, no laburás. No te paran en la calle, no hay viaje”.

Otra voz contra el reajuste

"Hoy, plantear un aumento del 40 por ciento sobre la tarifa del servicio público de taxis es, lisa y llanamente, declarar su defunción", señaló por su parte la presidenta del Concejo Municipal, y amplió: "Me parece que no están yendo por el camino correcto".

Schmuck también señaló la clara contradicción en las manifestaciones del sector, argumentando que "el impacto de un aumento es contraproducente, ya que lejos de revitalizar el servicio, empuja a los usuarios hacia otras alternativas". En línea con su postura, insistió en que "la solución no pasa por subir la tarifa, sino por repensar integralmente el sistema de taxis en Rosario, buscando la manera de hacerlo más eficiente, competitivo y atractivo para los usuarios".

Según lo expuesto este lunes por el sector en el Concejo Municipal, el control de las aplicaciones se presenta como la solución para incrementar los viajes en taxi. Ante esto, la presidenta del cuerpo deliberativo respondió que "no se trata de una cuestión de falta de control, sino de una realidad económica y de convivencia en la que es fundamental sentarse a discutir cambios estructurales profundos, animarse a pensar por fuera de lo que se ha hecho hasta ahora".

Schmuck propuso como líneas de trabajo "la idea de flexibilizar la tarifa y buscar herramientas que alivien la carga económica de los taxistas para que puedan ser más competitivos. Ese es un camino mucho más prometedor. La clave también reside en la voluntad de los taxistas de adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Hay muchos que están dispuestos a innovar y a buscar nuevas formas de ofrecer un servicio atractivo y competitivo. Ojalá que esa visión sea la que prevalezca en las discusiones futuras".