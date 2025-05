Higiene urbana: el servicio suma contenedores y camiones y se lanza campaña de sensibilización

En cuanto a la nueva campaña de higiene urbana, entre otros puntos, apela a que rosarinas y rosarinos depositen los residuos en los contenedores entre las 19 y las 21, con el fin de mantener la limpieza de los recipientes, evitar malos olores y desbordes. En sintonía, se colocarán calcos en contenedores y camiones recordando el horario para sacar los residuos y que los mismos deben ser ubicados en su interior.

“Antes de desarrollar la campaña, lo que hicimos fue hacer un sondeo del que participaron más de 14.000 rosarinos, en el cual nosotros les consultamos qué hacen, qué piensan o cómo ven y qué sienten de la limpieza de la ciudad”, recordó Labayru en relación a la encuesta elaborada por equipos de la Subsecretaría de Comunicación Social que relevó hábitos y percepciones ciudadanas sobre la gestión de residuos.

“Sabemos que hablar de higiene a veces se torna algo aburrido, entonces dijimos ¿por qué no pensamos una campaña con humor, en donde exista esa picardía rosarina?”, comentó la funcionaria municipal sobre el proceso de creación de la campaña, y agregó: “Y qué mejor que hacerlo con alguien que nos representa a todos como es el Negro Fontanarrosa”.

Así, se podrá observar a reconocidos personajes de las historias creadas por el dibujante y escritor rosarino, como Inodoro Pereyra, Mendieta y Eulogia, en afiches en la vía pública con mensajes hacia vecinas y vecinos vinculados a la higiene urbana, pero combinados con el inconfundible humor que aportan estas figuras tan caras a los sentimientos de la ciudad.

“Es una tarea que como Estado no podemos hacer solos, es un compromiso que tenemos que asumir entre todos y por eso les estamos pidiendo a los vecinos que saquen la basura de 19 a 21 horas. Este horario no es algo caprichoso, sino que tiene un sentido y básicamente es que la basura no esté tanto tiempo en el contenedor”, subrayó Labayru, quien agradeció además a la familia de Fontanarrosa por permitir la presencia de los personajes en la campaña.

Es importante destacar que el municipio ya colocó, en diferentes barrios de la ciudad, 1.764 contenedores de color verde que tienen una capacidad de 1.100 litros, ruedas y tapa plástica con normas europeas de calidad, de mayor resistencia y vida útil. Y se incorporaron también 16 nuevos vehículos a las flotas de LimpAr Rosario SA y Lime SA, para mejorar la prestación del servicio en las zonas norte y sur, respectivamente.

Con esta inversión histórica en materia de higiene urbana, la renovación alcanzará el 30% del parque de contenedores de residuos de la ciudad. El recambio permitirá sustituir dispositivos de hasta 12 años de antigüedad. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia del servicio y garantizar espacios más limpios en toda la ciudad.

Modernización y mejora

La modernización y mejora del equipamiento de higiene urbana es una de las principales acciones que lleva adelante el municipio desde hace casi dos años, tras un acuerdo realizado con todas las empresas prestadoras del servicio.

El objetivo principal fue mejorar las tareas de higiene urbana, agilizando y haciendo más eficiente la recolección de residuos, manteniendo limpios y en buenas condiciones los diferentes espacios públicos y logrando una mayor capacidad de respuesta en materia de higiene en toda la ciudad.

Colaboración ciudadana

Desde la cartera de Ambiente y Espacio Público recuerdan consejos para disponer adecuadamente los residuos, hacer un buen uso de contenedores y colaborar con la higiene de la ciudad.

Para mantener la limpieza de la ciudad, se recuerda a las vecinas y vecinos la importancia de disponer correctamente los residuos y hacer un uso adecuado de los contenedores:

►Sacar los residuos entre las 19 y 21.

►No dejar residuos en el entorno de los contenedores.

►Luego de depositar los residuos, cerrar la tapa para evitar malos olores y acumulación de agua en caso de lluvia.

Residuos grandes

Se recuerda a vecinas y vecinos que para desechar residuos que por su tamaño no pueden disponerse como hogareños, por ejemplo, escombros, restos de poda, pequeños muebles, electrodomésticos o chatarra existe un servicio diferenciado y gratuito cuyo cronograma semanal se puede consultar llamando al 147; a través de MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp 3415440147 o en rosario.gob.ar.