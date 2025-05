El dólar oficial cayó fuerte pero no frena la sangría de divisas del BCRA

El Banco Central vendió u$s 975 millones en las últimas cinco jornadas.

Cayeron por quinta jornada consecutiva y acumulan una baja de u$s 975 millones desde el pico registrado tras la llegada de los dólares prestados por organismos internacionales.

Mientras las reservas no detienen su sangría, el dólar oficial anotó en la jornada su caída diaria más importante desde el inicio del nuevo régimen cambiario a mediados de abril. La cotización minorista bajó $30,68 a $1.189,77 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el BCRA, mientras que el mayorista se hundió a $ 1.124. El billete del Banco Nación se ubicó a $1.140 para la venta, unos $75 debajo del cierre del martes.

La caída récord de los tipos de cambio oficiales se explican por la “desaparición de la demanda”, según una fuente del mercado. En ese sentido, el volumen operado fue medianamente bajó en torno a los u$s 500,811 millones en el segmento de contado. En el mercado de futuros, en cambio, se pasaron de operar u$s 729 millones a u$s 4.065 millones, según la información prestada por Gustavo Quintana de PR Operadores de Cambio. Esto implica un aumento del casi un 470 %.