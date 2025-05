El hijo de una víctima de la Triple A denunció al juez Marcelo Bailaque por prevaricato

“Que vengo en legal tiempo y formas a los efectos de exigir a los doctores Scilabria y Reynares Solari tengan a bien citarme con carácter de urgencia a los efectos de realizar mi presentación espontánea ante vuestra jurisdicción para aportar pruebas, datos y mis conocimientos sobre el delincuente doctor Bailaque, ya que es de público conocimiento que este magistrado integra una asociación ilegal desde su cargo y colaboración y funciones, que recibe dádivas desde el narcotráfico”, señala el texto.

En este sentido, Razzetti abundó en su presentación judicial “que el espectro de negocios que ejecuta el delincuente doctor Bailaque va mucho más allá de la colaboración rentada con el narcotráfico y que este delincuente enquistado en el Poder Judicial extorsiona, chantajea y negocia sobre causas de lesa humanidad para percibir jugosos retornos económicos”.

“Marcelo Bailaque cajoneó la causa del crimen de mi padre”

Razzetti acusa a Bailaque de haber “cajoneado” la causa en la que se investiga el asesinato de su padre, Constantino Razzetti, perpetrado en la madrugada del 14 de octubre de 1973 frente a su casa de San Lorenzo 2674, por un grupo de custodios del Sindicato de la Carne, entonces controlado por el extinto dirigente peronista Luis Rubeo, quien fue acusado como autor intelectual del crimen.

El hijo de Razzetti agregó en su presentación “que además este personaje judicial en su historial cuenta con haber apretado a testigos para que estos cambien sus testimonios cuando este les fuera adverso a quienes le pagan al delincuente doctor Bailaque, puedo afirmar si pelos en mi lengua e identificar casos en donde este tipejo se dedicó al armado de causas mediante aprietes, todos corroborables” y ”que su forma de vida y adquisición de bienes no condicen con lo que percibe por su dieta de magistrado”.

En esta línea argumental, Razzetti sostiene que denuncia formalmente al juez Bailaque "por los delitos de prevaricato, obstaculizar maliciosamente causas de lesa humanidad, extorsión, cohecho, abuso reiterado de poder, incumplimiento de los deberes del funcionario público, incumplimientos sistemáticos de instrumentos internacionales de derechos humanos, denegar justicia y demás calificaciones que pudieran endilgársele”.

El texto judicial de Razzetti

El hijo de Constantino Razzetti recordó en su texto “que este accionar del delincuente doctor Bailaque no es de inicio reciente, muy por el contrario lleva años ejecutando esos delitos y no sólo es este corrupto quien camina y transita por los senderos de la ilegalidad, junto a él maniobran otros operadores judiciales, ya que de no ser así jamás hubiera podido este delincuente ejecutar y concretar sus delitos” y agregó “que en breve, apenas sea citado a testimoniar, me comprometo a aportar datos y solicitar a quien lleva adelante la acusación para producir más datos y pruebas”.

En el escrito, Razzetti solicitó a los fiscales ser citado "con carácter de urgencia a los efectos de producir mi declaración testimonial contra el doctor Bailaque por los hechos precedentemente mencionados”, pero advirtió “que solicito otórguese lugar y admisibilidad a mi denuncia formal y pedido de declarar testimonialmente, a tales efectos el doctor Reynares Solari posee mis datos para ser citado, ya que es el fiscal de las causas de lesa humanidad de mis progenitores y también de la que me es propia, y aclaro que no tengo problemas en que ese fiscal esté presente, pero dejo aclarado que a él no le responderé pregunta alguna si no cambia en 180 grados su postura para con esta doble víctima de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.