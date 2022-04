"Me at the Zoo": el primer video de YouTube cumple 17 años y sigue sumando clicks

Pero todo ello se dio en los últimos años. En los comienzos de YouTube, todo era mucho más simple, libre y sin restricciones. Y todo comenzó un 23 de abril de 2005, con un video de 18 segundos en el cual uno de sus fundadores, Jawed Karim, hablaba de elefantes. Precisamente hace 17 años, cuando Karim y sus compañeros, Chad Hurley y Steve Chen cambiaron la historia del broadcasting.

YouTube es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos, tal como su lema lo explica, "Broadcast Yourself" ("Transmite tú mismo"). El sitio presenta una variedad de opciones para subir que van desde clips sobre cualquier cosa a vídeos musicales, videoblogs y contenido gamer. Las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas como youtubers.

El nombre de la plataforma surge de la combinación de la "You" y "Tube" que hacen a "tú" (que representa que el contenido es generado por el usuario) y "tubo", que refiere a un término original antiguo para televisión y los primeros monitores que eran comunes para cuando la empresa estaba empezando.

El sitio permite realizar búsqueda de todos los videos que han sido subidos allí, por medio de etiquetas de metadato, títulos y descripciones que los usuarios asignan a sus vídeos. Con los años, YouTube fue creciendo cada vez más hasta llegar a ser una de las plataformas más importantes de internet, y con ello, muchos otros sitios, plataformas y redes sociales han colocado la opción de incrustar directamente videos desde YouTube o de redireccionar al sitio.

La idea original que no fue

YouTube fue fundado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, tres empleados de PayPal que se unieron para, en febrero de 2005, en la ciudad de San Bruno, California, revolucionar el concepto de difusión y transmisión contenido a través de lo que es actualmente el sitio web de su tipo más utilizado en internet. Hurley y Karim fueron los ingenieros y Chen fue el diseñador.

Sobre la idea original existieron varias versiones que fueron desmentidas a lo largo de los años. Incluso los mismos creadores han discrepado sobre el origen del proyecto. Pero finalmente se llegó a la conclusión de que Jawed Karim se inspiró de un sitio de citas que permitía puntuar a los usuarios según sus fotos. Fue entonces que pensó en la idea de incorporar videos.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005, y el 23 de abril fue cargado el primer vídeo, llamado "Me at the Zoo" ("Yo en el zoológico"). Se dice entonces que fue en ese día de abril que nació realmente el sitio. Más tarde, los usuarios comenzaron a hacer un uso de la plataforma que no era el esperado pero que fue el que popularizó al sitio. Los usuarios de MySpace comenzaron a publicar enlaces de YouTube y así fue como creció rápidamente.

Eso terminó por atraer a inversores que hicieron crecer a YouTube cada vez más, ya no como un sitio de citas sino como un lugar en el cual colocar y distribuir el contenido que cada uno quisiera.

"Me at the Zoo", el video inaugural

Hace 17 años, el 23 de abril de 2005, a las 8.27 pm, Jawed Karim, uno de sus fundadores, colgó en la plataforma el primer vídeo de su historia: Me at the Zoo. Quien sale en la imagen es el propio Karim diciendo: "Okey, estamos aquí delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas, y eso está bueno. Y no hay mucho más que decir".

Me at the zoo

Con esos 18 segundos de Karim hablando de las grandes trompas de los elefantes en una bajísima calidad acorde a la época, YouTube dio inicio a un fenómeno que hoy es también fuente y herramienta de trabajo de muchos youtubers.

El vídeo lleva ya 11 millones de "Me gusta", 227.385.169 visualizaciones y 11.132.351 comentarios. El canal de Jawed se llama simplemente "jawed", y está debidamente es verificado por YouTube. A pesar de tener ese solo de video, el canal de Karim tiene 2,8 millones de subscriptores.

El socio que se retiró antes de tiempo

Lo curioso es que, a pesar de lo que se imaginaban, Karim no creyó que el sitio fuera a crecer mucho ni tan rápido. Fue por esto que, dos meses antes de colgar el vídeo, Karim acordó con Chen y Hurley que no deseaba ser empleado de la compañía, por lo quedaría sólo como consejero en cuestiones técnicas.

Sin embargo, un año y medio después, el gigante Google pagó 1.650 millones de dólares por esa plataforma. A raíz de esto, se estima que las acciones de Karim se valoraron en 64,6 millones de dólares, mientras que los otros dos co-fundadores ganaron alrededor de 326 millones de dólares.

La idea de Jawed era la de continuar sus estudios en la Universidad de Stanford. Karim quedó como asesor oficial y fue el verdadero artífice de la operación con Sequoia Capital, que se hizo cargo de los gastos operativos de YouTube.

En junio de 2018, Karim regresó a su canal de YouTube y le planteó a sus subscriptores: "¿Debería crear otro vídeo en este canal?" La mayoría de los que participaron de la votación eligieron a favor de que Jawed volviera al canal. Sin embargo, no ha habido hasta ahora ningún otro vídeo del fundador del sitio.