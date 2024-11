Electrodomésticos más baratos: el gobierno facilita la importación de heladeras, aires, lavarropas y TV

Hasta ahora, las empresas debían ensayar en el país los productos para corroborar el nivel de eficiencia energética, que mide el rendimiento y el consumo de los mismos. Además, debían enfrentar un proceso de certificación que incluía una auditoría en planta realizada en forma anual, inclusive si se trataba de fábricas en el exterior.

Adicionalmente, las compañías tramitaban en la Secretaría de Industria y Comercio un permiso de comercialización que las importadoras luego debían presentar en la Aduana para liberar la mercadería.

En las últimas semanas el gobierno aceleró la desregulación de importaciones de productos, de cara al comienzo del período de Fiestas. Por caso, a partir de diciembre, se ampliará el límite de pequeños envíos desde el exterior vía courier a u$s 3.000 y aplicará una baja de aranceles para las importaciones de esos artículos, con una franquicia de u$s 400, que deberán ser destinados a uso personal. Las plataformas más conocidas que ofrecen estos servicios son Amazon, FedEx, DHL y UPS.

Se trata de la flexibilización de una herramienta que permitirá a los argentinos y a empresas, especialmente pymes, acceder a la importación de productos a través de este servicio.

En paralelo, el Ministerio de Economía ya está pensando en hacerle modificaciones al sistema mellizo para comprar productos desde el exterior y recibirlos en el domicilio: el denominado “puerta a puerta”, cuya exclusividad la tiene Correo Argentino y que es estrictamente para uso personal.

A través de este sistema, la persona puede recibir el envío en su casa o retirarlo en la sucursal del Correo con control aduanero. Mediante el puerta a puerta, pueden adquirirse en el exterior libros, comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos y objetos de decoración, entre otros productos, siempre y cuando el envío no pese más de 20 kilos, su valor no supere los u$s 3.000 y no sea para uso comercial. En principio, la idea sería que la franquicia sea la misma en los dos regímenes que tienen como finalidad la importación para uso personal (puerta a puerta y pequeños envíos) y agilizar la operación para que sea más accesible para los consumidores.

El gobierno nacional eliminó desde este lunes la retención del pago del 95% del impuesto PAIS que el ARCA -ex AFIP- exigía como anticipo para acceder a divisas para el pago de importaciones. A un mes de que termine la vigencia de ese tributo, el Poder Ejecutivo ya no requerirá ese pago adelantado por lo que el tipo de cambio implícito para la importación será más barato.