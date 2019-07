Irán amenazó con reactivar sus máquinas que enriquecen uranio y acelerar el procedimiento, violando así el acuerdo nuclear de 2015. El domingo, Irán empezó a enriquecer uranio a 4,5 por ciento y no descartó llegar al 20 por ciento, violando de esta forma el límite de 3,67 por ciento impuesto por el acuerdo de 2015 que firmó con seis potencias. Irán se retira así de hecho del acuerdo, que limita su programa nuclear y lo sometía a estrictos controles a cambio del levantamiento de las sanciones que sufría. En mayo de 2018, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo y volvió a aplicar sanciones, que golpearon de lleno las exportaciones iraníes de petróleo. Los otros fimantes del acuerdo son: Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Durante el fin de semana, Teherán presionó públicamente a las tres naciones europeas por presuntamente incumplir promesas diplomáticas, pero el conflicto de fondo es entre Irán y Estados Unidos. Francia enviará hoy una delegación a Teherán para tratar de hallar una salida.

El reconocimiento iraní de que llegaron al 4,5 por ciento de enriquecimiento de uranio se produce un día después de que los iraníes amenazaron superar el límite de 3,67 por ciento impuesto en el acuerdo. La decisión de incrementar el enriquecimiento de uranio surge menos de una semana después de que Irán reconoció que había superado el límite de 300 kilos en sus reservas de uranio. Este es el límite impuesto en 2015.

Los expertos advirtieron que un mayor enriquecimiento y una creciente reserva de uranio reducirá el período de un año que Irán necesita para tener material suficiente para fabricar una bomba atómica. Pero además el domingo Irán amenazó con reactivar el reactor de agua pesada de Arak, que funciona con plutonio. Este elemento radiactivo, derivado del uranio, se puede usar para construir un arma nuclear. Irán ha dicho que adoptará un tercer paso para alejarse del acuerdo en un plazo de 60 días. Un vocero oficial dijo que entre las opciones está enriquecer uranio a una pureza del 20 por ciento o superior, así como la reactivación de las centrifugadoras del tipo IR-2M que fueron desmanteladas en virtud del acuerdo.

Irán eliminó sus reservas de uranio en un 98 por ciento hasta los 300 kilos, un límite que debía durar 15 años. Este punto crucial acaba de ser violado por Irán. Además, desarmó más de 15 mil de las 20 mil centrífugas para enriquecer uranio que tenía al momento de la firma. Asimismo, se vetaron los reactores de agua pesada y plutonio, como el que se construía en Arak. Irán iba a rellenar ese reactor de cemento y no construir ninguna planta de este tipo hasta 2030. Este fue otro de los puntos que Trump cuestionó, pues según él no debería haber una fecha límite. Los países europeos insisten en que Irán debe seguir cumpliendo con el pacto aunque Washington no participe ya en él. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enviará hoy a un diplomático a Irán para intentar bajar la tensión.

La agencia Europa Press enuncia la postura de Irán respecto de Europa: "Aunque las medidas recientes de Irán para aumentar el enriquecimiento y superar su límite de reservas de uranio de bajo enriquecimiento podrían revertirse sin mayor problema, Europa hasta ahora no ha podido hallar una solución al tema, incluso luego de recibir una advertencia de 60 días de que el aumento iba a presentarse". En otras palabras, Irán dio un ultimátum de 60 días a las tres potencias europeas, pero no lo extendió a los otros dos firmantes, Rusia y China.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de la ONU confirmó que Irán ha superado el límite permitido. La OIEA dijo que sus inspectores verificaron "que Irán está enriqueciendo uranio por encima del 3,67 por ciento". El organismo con sede en Viena no dio cuál es el porcentaje del enriquecimiento de uranio iraní actualmente. Para que el uranio pueda usarse para fines bélicos tiene que tener un enriquecimiento mayor al 90 por ciento. Sin embargo, una vez establecido el mecanismo de enriquecimiento mediante centrífugas, el proceso en "cascada" permite repetir el enriquecimiento una y otra vez y lograr niveles mucho más altos de uranio enriquecido.

Alemania manifestó que se abstendrá de medidas inmediatas contra Irán, pero que su prioridad es hacer que Irán respete el acuerdo. "Lo que es importante para nosotros es hacer que Irán cumpla con el acuerdo nuevamente", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Rainer Breul,

El domingo, Trump advirtió que "más vale que Irán sea cuidadoso". No dio más detalles sobre qué acciones podría considerar Estados Unidos, pero señaló a los reporteros que: "Irán está haciendo muchas cosas malas".

China culpa a EEUU

Por su parte, China expresó "consternación" por el incumplimiento de Irán al acuerdo pero a la vez responsabilizó de ello a Estados Unidos, alegando que la "presión máxima" ejercida por el gobierno de Trump está detrás de la crisis. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, señaló que el acuerdo es la única manera realista y efectiva para resolver la cuestión nuclear iraní y reducir las tensiones.

La "presión máxima" ejercida por Estados Unidos fue la "causa principal" de la crisis, dijo Geng en una conferencia de prensa. Desde que se retiró del acuerdo, Estados Unidos ha impuesto duras sanciones económicas a Irán. Geng pidió una solución diplomática y dijo que se "ha comprobado que el acoso unilateral se ha convertido en un tumor cada vez peor y está creando más problemas y crisis más profundas a una escala global".