Gerardo Andrés Martino se transformará en el nuevo entrenador de Argentino

Gerardo Andrés Martino en las próximas horas será el nuevo entrenador de Argentino en el campeonato de Primera C. El primogénito del Tata tiene 29 años (nació en Rosario el 7 de marzo de 1996) dirigirá por primera vez en forma profesional.

Su último trabajo fue integrando la estructura técnica de Inter Miami, que en 2024 llegó a los cuartos de final de la Copa de la Concacaf.

Los datos de Martino Jr.

Gerardo Andrés tuvo un paso amaetur como jugador en Provincial de Rosario, pero se dedicó rápidamente a la dirección técnica. Siempre mantuvo un perfil bajo y nunca abusó ni sacó ventaja de la exposición a la cual está sometido su padre.

De hecho, ahora se larga solo con este desafío que significa dirigir al Salaíto, quien viene de ganar los últimos dos partidos de la mano del interinato de José Previtti.

La Garza dirigirá por última vez ante Sportivo Barracas en el Olaeta y se espera que Martino debute contra Estrella del Sur, como visitante, en la fecha del fin de semana del 12 de Julio.

El balance de José Previtti en Argentino

El entrenador interino que sustituyó a Daniel Fagiani en los últimos dos partidos con Victoriano Arenas (L) 1-0 y Central Ballester (V) 2-0 le dijo a Ovación: “El balance en lo que va del en general es muy bueno. Pude ganar los dos partidos que me tocó dirigir interinamente a la primera y en reserva no había perdido ningún partido. Fue muy importante para mí este paso y estoy muy contento. Tenía muchas ganas de tener esta oportunidad y creo que la supe aprovechar. Yo sabía que iba a ser por dos o tres partidos. Ahora volveré a la reserva para seguir trabajando por el club y apoyar como siempre al entrenador que venga a dirigir en la primera C. Esa es mi función. Proveer de jugadores que estén bien formados al fútbol profesional”.