Irán lanza misiles sobre la base militar de EEUU en la capital de Qatar

El Ministerio de Defensa catarí confirma el ataque y asegura que ha interceptado los misiles y que no hay víctimas.

Irán anunció en la televisión estatal que atacó a las fuerzas estadounidenses estacionadas en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar. Un subtítulo en la pantalla lo llamó “una poderosa y exitosa respuesta” a “la agresión de Estados Unidos” mientras sonaba música marcial.

Irán también apuntó a la base Ain al-Assad que alberga tropas estadounidenses en el oeste de Irak, dijo un funcionario de seguridad iraquí a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente.

Justo antes de las explosiones, el presidente iraní Masoud Pezeshkian escribió en la plataforma social X: “No iniciamos la guerra ni la buscamos. Pero no dejaremos sin respuesta la invasión a la gran Irán”.

Irán coordinó los ataques contra la base aérea estadounidense en Qatar con funcionarios qataríes y avisó con antelación para minimizar las bajas, según informó The New York Times, en base a declaraciones de tres funcionarios iraníes familiarizados con los planes.

Los funcionarios afirmaron que Irán necesitaba contraatacar simbólicamente a Estados Unidos, pero al mismo tiempo hacerlo de forma que permitiera a todas las partes una vía de escape; lo describieron como una estrategia similar a la de 2020, cuando Irán avisó a Irak antes de disparar misiles balísticos contra una base estadounidense en Irak tras el asesinato de su general de mayor rango.

Qatar afirmó que sus defensas aéreas habían interceptado con éxito los misiles iraníes.

“Afirmamos que Qatar se reserva el derecho a responder directamente de forma equivalente a la naturaleza y la magnitud de esta descarada agresión, de conformidad con el derecho internacional”, declaró Majed al-Ansari, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, en una publicación en X.

La información se conoce después de que Qatar anunciara el cierre de su espacio aéreo para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Doha anunció en un comunicado que esta medida forma parte de una serie de medidas de precaución adoptadas en función de la evolución de la situación en la región.

“El Ministerio reitera que la seguridad de todas las personas en el Estado de Qatar sigue siendo una prioridad absoluta y que el Estado no dudará en tomar las medidas preventivas necesarias al respecto”, concluye el texto.

También Bahrein, un Estados del Golfo muy cercano a Qatar, decidió cerrar temporalmente su espacio aéreo, según informaron los medios estatales, citando al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El Ministerio del Interior pidió a los residentes que se mantengan alejados de las principales rutas del país.

Varios residente confirmaron que en Bahrein sonaron las sirenas antiaéreas. La Quinta Flota de Estados Unidos tiene su sede en ese país.

Este mismo lunes, la embajada de Estados Unidos en Qatar lanzó una alerta a los ciudadanos estadounidenses para sugerirles que guarden refugio hasta nuevo aviso, sin aclarar el motivo exacto de éste, ni si tiene relación con la actual escalada de tensiones en Medio Oriente.

El Ministerio qatarí afirmó que las autoridades están monitoreando de cerca y de forma continua la situación, evaluando la evolución de la situación en coordinación con socios regionales e internacionales y proporcionarán al público información actualizada a la mayor brevedad posible a través de los canales oficiales.

En el comunicado, Doha también reiteró que la seguridad de todas las personas en el Estado de Qatar sigue siendo una prioridad absoluta.

Estados Unidos consideraba que Irán podría llevar a cabo pronto ataques de represalia contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, aunque Washington sigue buscando una resolución diplomática que permita a Teherán renunciar a cualquier agresión, dijeron el lunes dos funcionarios estadounidenses.

Irán había amenazado con tomar represalias después de que Estados Unidos bombardeara sus instalaciones nucleares durante el fin de semana.

Los funcionarios estadounidenses advirtieron a Irán que no ataque a Estados Unidos y el presidente Donald Trump dijo después de las incursiones que cualquier represalia de Irán contra su país se enfrentaría a una fuerza mucho mayor que la utilizada en los ataques estadounidenses del fin de semana.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, dijo el domingo que el Ejército estadounidense había aumentado la protección de las tropas en la región, incluso en Irak y Siria.

Estados Unidos cuenta con una fuerza considerable desplegada en Medio Oriente, con casi 40.000 soldados en la región. Algunos de ellos operan sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra capaces de detectar y derribar misiles enemigos, pero sus posiciones son vulnerables a ataques.

Reuters informó la semana pasada que el Pentágono había trasladado algunas aeronaves y barcos desde bases en Medio Oriente que podrían ser vulnerables a un posible ataque iraní.

Esto incluyó el retiro de aeronaves de la base aérea Al Udeid, de 24 hectáreas, en el desierto a las afueras de la capital Doha. Es la base estadounidense más grande de Medio Oriente y alberga a unos 10.000 soldados.