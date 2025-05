Tras el triunfo de Adorni, Milei llamó "a pintar de violeta todo el país"

“Pero, además, esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro. Santiago Caputo y ella, el gran arquitecto, El Jefe, Karina”, concluyó, para darle mérito a la Secretaria General de la Presidencia.

La palabra de Adorni

Luego Manuel Adorni hizo su ingreso al escenario. El candidato celebró su triunfo en los comicios y aseguró: “No era solo una elección local”.

“Lo que elegimos hoy fueron dos modelos. Fue el modelo de la casta, el modelo de los privilegios, el modelo de los pocos y el modelo de la libertad. Y hoy ganó la libertad, señores, una vez más“, afirmó.

Adorni hizo un llamado a los dirigentes de otros espacios, a quienes instó a dejar el egoísmo de lado y sumarse a la Libertad Avanza. Además, hizo un análisis de los comicios de este domingo y aseguró que muchos “no supieron verla”.

“Tal vez llamó la atención ver en una elección local, en una elección a legisladores, tantas caras relevantes de los diferentes espacios. Y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección a legislador, era una elección donde se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla”, afirmó.

Karina Milei también habló

“Qué bueno estar de nuevo acá y otra vez con un triunfo. La verdad, las fuerzas del cielo lo volvieron a ser. Era kirchnerismo o libertad y los porteños eligieron la libertad. Gracias, gracias, gracias”, sostuvo la funcionaria y hermana del presidente.