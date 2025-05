Milei y el blanqueo de dólares: el narcotráfico es "un problema de Seguridad, no se lo combate con la economía"

“¿Qué definimos como ilícito? La gente que intentó protegerse de los políticos ladrones son héroes, no delincuentes. El que no se pudo escapar, lo lamento. El otro no hizo nada malo", consideró este lunes por la mañana. También hizo alusión al “dinero del narcotráfico” y evaluó: “ Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa , no utiliza la economía para combatir el otro delito”.

Asimismo, explicó que aquellos que cuestionan la medida hacen una “declaración de envidia”: “ El que pudo zafar, genial , no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón; o entonces al que está en la cárcel lo tengo que premiar porque pudo salir de la cárcel que nos imponen los políticos". Al ser consultado respecto de quienes “cumplen las leyes” y pagan sus impuestos, respondió: “ Quizás [esa persona] no tuvo el talento, las agallas o lo que fuera para salir del sistema . Si todos hubieran logrado hacer lo mismo quizás los políticos hubieran dejado de robarnos".

“Obvio que electoralmente hubiese sido un golazo, pero por rascar más votos no voy a arriesgar una medida que nos pueda generar un problema. ¿Por qué están esos dólares en el colchón y fuera del sistema?“, se preguntó e insistió: ”No es que los argentinos que hicieron eso tienen un odio por el país, lo hicieron porque pudieron eludir el impuesto inflacionario, para poder escapar de las garras del Estado. No son delincuentes, son personas que lograron escapar de los liberticidas de la política porque los impuestos son un robo, usted no los paga voluntariamente".

Además, indicó que “se está trabajando en los detalles” y que la medida anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, va a ser publicada cuando “esté técnicamente impecable”. “En la Argentina está pasando algo que no vio nadie: es la primera vez que hay superávit fiscal, una cantidad de dinero fija y, al mismo tiempo, tipo de cambio libre”, celebró.

“A mí no me importa de dónde sacó los dólares. No me importa en lo más mínimo. Es decir, las cuestiones de economía se arreglan en la economía; las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal, eso es lo que hay que entender: no hay que estar mezclando", dijo y subrayó: “El problema del robo... No se puede mezclar la cuestión del delito con la cuestión de la economía. La economía tiene la lógica de la economía”.

El presidente Milei también apuntó contra los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que tienen los bancos, un sistema en el que se alerta al Banco Central o a la Unidad de Información Financiera (UIF) acerca de cualquier movimiento fuera de lo común en una cuenta. “Me parece un horror. Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Con esto, se va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados y nadie tiene por qué saber de dónde los sacó. Si hubo un robo se combate el robo, no genera una distorsión económica para combatir un delito", sentenció.

“Es como si fuera un blanqueo pero sin pago de impuestos. No tiene fines recaudatorios, tiene fines de liberar, liberar, liberar; que la gente pueda ser libre de usar su dinero que no lo podía usar porque los delincuentes de los políticos lo querían perseguir hasta por abajo de la cama”, agregó y anticipó: “Está trabajando Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ministerio de Economía y el Banco Central, y tiene un testeo desde el Ministerio de Justicia. Utilizaremos los instrumentos que tengamos disponibles para hacerlo”.