Fuerte avanzada de pymes argentinas en el mercado del sur de Brasil

Es que si bien los productos, sobre todo alimentarios, son bien recibidos en Brasil, las dificultades por cerrar negocios suelen pasan por cuestiones cambiarias y normativas. “Muchas veces los compradores no quieren comprometerse en importar y operar en dólares, y con este centro se facilita la importación y la operación en reales”, agregó. El espacio ya arranca con 60 empresas y la firma de un convenio con Santa Fe para facilitar el acceso de empresas de la provincia a ese espacio.

El emprendimiento no arranca en el vacío sino que es consecuencia de la experiencia y el trabajo que se viene haciendo para consolidar posiciones en los poderosos mercados del sur de Brasil. De hecho, la inauguración del centro de negocios será la continuidad de la participación de Came en Expo Apras. De esa muestra, que se realizará entre el martes y el jueves, participarán 90 expositores de 12 provincias argentinas. Es el doble de la participación que tuvieron el año pasado. La alta demanda obligó a Came a ampliar su stand, que es uno de los más grandes. Pero, además, habrá empresarios que participarán directamente de la ronda de negocios y las actividades relacionadas.

“Llevamos 200 empresarios y 90 expositores en la mayor feria de supermercados del sur de Brasil”, enfatizó Diab.

La posibilidad de un contacto directo con los compradores de Brasil, en un contexto de profunda recesión en el mercado interno, es el gran atractivo. Es que no sólo se exhiben los productos y se hacen rondas de negocios sino que hay visitas a las empresas de los demandantes y capacitación relacionada con los requerimientos de los mismos. La Cumbre, Inalpa, Liliana y Tanoni son algunas de las 15 empresas santafesinas que participarán de la exposición.

“La mayoría de los que fueron el año pasado sigue con los negocios en Brasir”, destacó Diab, quien destacó que la salida exportadora es una alternativa al difícil momento de la economía local.

Came dispondrá de un stand propio de 330 metros cuadrados en la Expo Apras para que pequeñas y medianas empresas de Buenos Aires, Caba, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan y Santa Fe, de los rubros alimentos y bebidas (vino, pastas secas, lácteos y aceites, entre otros); higiene personal (cosméticos y perfumería); recipientes y embalajes; industria (textil, artículos de cuero y muebles); y productos para el hogar (bazar y decoración), puedan concretar exportaciones.

De acuerdo con el Monitor de Exportación Pyme de Productos Industriales (Meppi) elaborado por el Departamento de Estadísticas e Informes de Came, junto con las comisiones de Comercio Exterior y de Industria de la entidad, durante todo 2023 las pymes exportaron por un total de u$s 3.996 millones. El 49,4% (u$s 1.975,5 millones) de lo enviado al exterior por las pequeñas y medianas empresas industriales tuvo como destino a los socios comerciales de América del Sur. Brasil terminó en el primer puesto de comercialización con el 16,5% de lo vendido y un total de u$s 659,2 millones.

El Estado de Paraná cuenta con casi 12 millones de potenciales consumidores.