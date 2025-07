Dupuy y su paso por el Gigante de Arroyito: la chicana hacia su gran amigo Alejo Veliz

“Me dio una alegría enorme por el recibimiento de la gente, los aplausos. Es algo que te llena el corazón. Volver a donde uno fue feliz y sentir que dejé una marca me pone muy contento” , le dijo Dupuy a Ovación tras el encuentro, luego de interrumpir una charla con varios viejos conocidos.

Aplausos para Dupuy

Dupuy fue muy aplaudido mientras los equipos hacían los movimientos precompetitivos, pero hubo algo que le llamó mucho la atención, algo que “nunca” vivió en su estadía en Central. Fue cuando le tocó ingresar en el complemento. Es que cuando la voz del estadio anunció el cambio y lo nombró, el estadio completo comenzó a aplaudir.

Luca3.jpg El mexicano Dupuy dejó un grato recuerdo en Central, donde fue compañero de Alejo Veliz.

“En los años que estuve acá en Central no lo había escuchado nunca y me dio mucha alegría que la gente me dé ese cariño. Es un recuerdo que queda para toda la vida”, dijo emocionado.

Y tuvo palabras de mucho afecto hacia Alejo Veliz, con quien compartió equipo y disputó el puesto de centrodelantero.

“Le que le puedo decir es que disfrute, que todo lo bueno que le pasa se lo merece. Por suerte hablamos muy seguido jugamos mucho a la play y me llevé su camiseta. Se merece todo esto que le pasa porque es una gran persona”, contó.

>>Leer más: La mirada de Ángel Di María sobre el empate de Central en su debut: "Fue un garrón"

El duelo con Veliz en la play

Pero sacó más pecho todavía cuando se le consultó quién era mejor a la play, quién hacía más goles. “A la play yo lo tengo de hijo, preguntale, le gano siempre”, tiró entre risas.

El mexicano contó que “sabíamos lo que iba a ser la cancha y a lo que veníamos a jugar y creo que se dio como lo pensamos”, dijo. Y agregó: “Yo sabía muy bien lo que iba a ser y traté de hablar con los más cercanos para decirles con lo que se iban a encontrar, para afrontar la situación”.

Tildó de “positivo” el empate porque “me tocó estar acá en Central y sé muy bien que para los equipos visitantes es difícil venir a esta cancha. El empate nos permite arrancar muy bien”.