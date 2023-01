El 2023 será un año clave para la producción energética

La producción de energía experimentó una mejora sustancial en 2022 con respecto al año anterior. Con varios proyectos en cartera, el 2023 promete seguir la senda de crecimiento productivo. Vaca Muerta sigue afirmando la influencia económica de la cuenca neuquina, hasta noviembre del 2022 la exportación de gas y petróleo generó más de u$s 2.100 millones para la provincia acumulando envíos por más de 19,7 millones de barriles de petróleo y 1.400 millones de metros cúbicos de gas. En los primeros once meses del 2022, la usina patagónica mostró un crecimiento del 28% en su generación de petróleo y un 15% en extracción de gas. La producción del “oro negro” se encuentra en niveles que no se veían en mas de una década y la producción gasífera se posiciona como la segunda más alta en al menos 13 años.