Cómo impactan las restricciones a las importaciones en Santa Fe: "La situación es muy heterogénea"

"Con la directiva del Banco Central que implementa cierto porcentaje sobre la compra de 2020 y otro sobre la compra de 2021, hay empresas que por suerte han crecido en su producción de una forma importante y ese porcentaje que les otorgan de plus no les alcanza", explicó Mossuz al diario UNO de Santa Fe.

A su vez, sostuvo que "en otros casos sucede que hay insumos que se han incrementado a valor dólar internacional en un porcentaje muy alto, generando que lo que consumían las empresas antes que costaba 100 ahora les cuesta 150 o 170, y obviamente esa cantidad de dólares en función de ése porcentaje no les alcanza".

El secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz.jpg El secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz, dijo hubo un crecimiento de los trabajadores registrados del sector privado del 3,7 interanual.

Se estableció un tope para acceder a los dólares del Central. Las firmas que superen el 5% de lo que importaron en 2021, tendrán que endeudarse a 180 días por su propia cuenta. Quedan exceptuadas de financiar sus importaciones las pymes que no superen un 15% más que en 2021, con tope en un millón de dólares.

"La restricción interna y externa está, hay problemas logísticos, no hay contenedores, parte de China transita todavía los efectos de la pandemia y hay productos que no se consiguen, no se disponen o si están son carísimos. En algunos casos es complejo, pero pese a todo siempre vemos el vaso medio lleno y vemos que estas tensiones difíciles de gestionar son producto de una producción creciente, una evolución, preferimos esto antes que una industria parada", continuó Mossuz.

Consultado sobre cuáles son los sectores más golpeados por la medida, indicó que "no es una única causa, son diferentes situaciones". Y agregó: "Siempre la intención es que la producción no pare y cuando han habido problemas se pudieron ir solucionando".

En relación a la dualidad que se manifiesta entre exportaciones e importaciones, Santa Fe se posicionó como la provincia más superavitaria del país en el último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Esto trae como contrapartida la demanda de insumos importados que significan un egreso de divisas.

"El incremento de las exportaciones de manufactura y origen industrial que ha habido en el 2021 y en el primer trimestre de 2022 ha sido muy importante”, señaló Mossuz, y agregó: “Por supuesto, todo el desarrollo industrial de esas exportaciones que lidera Santa Fe a nivel nacional tiene su correlato en la cantidad de insumos que lamentablemente debemos importar.

“Hubo récord de exportaciones y récord de importaciones. Los valores de importación han sido muy importantes en este primer cuatrimestre de 2022 pero se vio reflejado en las exportaciones", concluyó el funcionario del gobierno de Omar Perotti.